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Чим побалувати шкіру восени: чек-лист домашнього СПА від косметолога

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Понеділок 25 жовтня 2021 08:38
Чим побалувати шкіру восени: чек-лист домашнього СПА від косметолога Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Опалювальний сезон. Опади. Вітер. Як допомогти шкірі восени? Чим побалувати личко?

На ці питання в Instagram відповіла косметолог Ольга Петруніна.

Ось осінній арсенал догляду за обличчям:

  • Маска
  • Сироватки
  • Пілінги

Маски ми вибираємо за завданням. Якщо потрібен миттєвий (але тимчасовий) ефект зволоженою відпочила шкіри - зробіть будь-яку маску SOS (як правило, це недорогі тканинні маски-серветки).

Чим побалувати шкіру восени: чек-лист домашнього СПА від косметолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо потрібна більш серйозна робота на перспективу - вибираємо доглядову маску. У салонах косметологи роблять доглядову маску профбренду. Ви можете значно заощадити, зробивши цю процедуру самостійно вдома. Головне - правильно вибрати маску профбренду.

  • для збезводненої шкіри - це зволожуюча маска
  • для проблемної - очищаюча
  • для шкіри з куперозом - та, що зміцнює стінки судин
  • для шкіри з пігментацією - освітлююча
  • для вікової - ліфтингова/омолоджуюча

Чим побалувати шкіру восени: чек-лист домашнього СПА від косметолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У вашому арсеналі може бути кілька масок. Цю процедуру ми робимо 2 рази в тиждень. І маски можемо комбінувати між собою. Експерт рекомендує мати мінімум 2 маски. В один день робимо, наприклад, очищуючу. В іншій - зволожуючу.

А можемо за раз скомбінувати кілька масок. Наприклад, на зону, схильну до висипань, нанести очищувальну маску. А на зону, яку сушить і стягує - зволожуючу.

Є універсальні маски:

  • розумні пептидні, які "розпізнають" проблему, направляючи свою дію на конкретне завдання
  • карбокси, які працюють з цілим букетом завдань. Цю маску ми робимо курсом. І по завершенню отримуємо свіже, здорове, помолоділе обличчя.

У вихідні, коли дозволяє час, можна побалувати себе домашнім спа.

Чим побалувати шкіру восени: чек-лист домашнього СПА від косметолога

Чим побалувати шкіру восени: чек-лист домашнього СПА від косметолога

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

При виборі маски орієнтуємося не на написи на баночці, а на склад. Важливо, вибираючи маску по одному завданню, не погіршити вплив на інше. Завдання не з легких! Тому вибір маски (особливо професійної) краще довірити фахівцеві, який розбирається в складах і вміє їх правильно підбирати під кожну конкретну шкіру.

Нагадаємо, що раніше косметолог Тамара Ануфрієва назвала топ-7 життєво важливих вітамінів і мінералів для краси.

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косметологія Догляд за шкірою Догляд за обличчям
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