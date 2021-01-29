Як підготуватися до романтичного побачення у День святого Валентина: календар краси

Щоб підійти до свята на піку чарівності, готуватися до нього потрібно починати заздалегідь

14 лютого - свято закоханих у всьому світі. У цей день хочеться відправитися на запаморочливе побачення і сяяти свіжою, витонченою красою, вражати своєю сексуальністю. Щоб підійти до свята на піку чарівності, готуватися до нього потрібно починати заздалегідь. Керівник навчального центру для косметологів EMET Medicine Тетяна Єпіфанцева допомогла нам скласти календар спеціальних процедур.

1 лютого

Сходіть на консультацію до косметолога і обговоріть, чи потрібна вам процедура, що зволожує шкіру або вирівнює тон обличчя. Якщо ви хочете бути особливо красивою в цей день, можливо, вам знадобиться контурна пластика губ Філер Neuramis.Адже поцілунки – один із символів Дня Закоханих! Також може знадобитися зменшення або збільшення об'ємів обличчя, що робить його більш гармонійним, або заспокоювання мімічних м'язів за допомогою ін'єкцій ботулотоксину.

"Врахуйте, що для повної реабілітації, відсутність набряклості і гематом після ін'єкцій потрібен як мінімум тиждень. Ще один ми закладаємо для гарантії на випадок індивідуальних особливостей. Зрозуміло, косметика від ТМ "Емет" дуже якісна, але техніка ведення пов'язана з порушенням цілісності шкірних покривів, а це завжди травма і стрес для неї", – підкреслює Тетяна Єпіфанцева.

6 лютого

Можна освіжити шкіру за допомогою біоревіталізанта від ABG lab: Meso-Xanthin F199 . Прибрати темні кола під очима і зменшити набряклість за допомогою препарату MesoEye, стоншити обличчя, зробити його легшим, молодим і романтичним за допомогою препарату MesoSculpt. Можна використовувати і пілінги Perfect Image.

12 лютого

Можна зробити зволожувальні процедури для обличчя і тіла, які дають і лікувальний, і естетичний результат, використовуючи продукцію професійної космецевтичної лінії Esse: отримати задоволення від масажу, розслабитися, зробити маску і відновити мікробіом шкіри, вирівняти поверхню шкіри, зробити її м'якою, бархатистою і приємно пахне здоров'ям.

"Емет" — офіційний імпортер продукції компанії Esse, яка випускає професійну пробіотичну косметику, максимально швидко і грамотно відновлює мікробіом шкіри. Це новітня косметика, яка працює з відновленням і лікуванням ... корисних мікробів, що живуть на поверхні шкіри. Вони, своєю чергою, зволожують шкіру, відновлюють її функції та надають швидкий результативний ефект. Сучасна наука розглядає мікробіом шкіри — як її невіддільну частину, яка потребує догляду", — каже Тетяна Єпіфанцева.

14 лютого

Насолоджуйтеся святом і любов'ю повною мірою!

"Хочу ще раз підкреслити, що отримати хороший результат можна тільки якщо всі ці процедури будуть робити грамотні фахівці якісними препаратами. Сучасні професійні косметичні засоби вимагають суворого дотримання умов транспортування: від температурного режиму до відсутності вібрації. Якщо препарати були куплені в "Емет", їх справжність ви можете перевірити на сайті компанії", — говорить Тетяна Єпіфанцева.

Не менш важлива і кваліфікація косметолога. Компанія "Емет" регулярно проводить навчання для своїх партнерів, які купують її продукцію. Список косметологів, яким можна довіряти, читайте тут. Більше дізнатись про філлери Neuramis можна тут. Бережіть себе і насолоджуйтеся любов'ю!

Емет — ексклюзивний представник в Україні і країнах СНД компаній ABG LAB (USA), Medytox (лінійка дермальних філерів Neuramis), професійної космецевтичної лінії Esse на основі живих пробіотиків.

Емет заснував професійне навчання EMET MEDICINE і медичну клініку ADASSA. Виступає преміум партнером для фахівців естетичної медицини України та СНД. Створює можливості професійного розвитку, пропонуючи повний спектр інноваційних ефективних косметологічних препаратів. Створює унікальні програми особистісного зростання.