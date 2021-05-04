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Підійде всім: Пенелопа Крус демонструє наймоднішу стрижку сезону

Новость на русском → Іспанія, Вівторок 04 травня 2021 19:17
Підійде всім: Пенелопа Крус демонструє наймоднішу стрижку сезону Пенелопа Крус (фото: instagram.com/pabloidbeauty)
Автор: Lite

Пенелопа Крус показала новий кадр, зроблений під час фотосесії для іспанського InStyle. Зірці підібрали розкішний образ, а також зробили ультрамодну стрижку.

Знімок, яким поділилася актриса, викликав захват серед її шанувальників.

Останні кілька років Пенелопа Крус активно експериментує з зачісками. Зазвичай кінодіві вистачало перевтілень в кіно, а в звичайному житті вона залишалася вірна своїм довгим локонам натурального відтінку. Після був блонд, мелірування і балаяж. І ось зірка знову повернулася до темного волосся. Правда, зробила його значно коротшим.

Підійде всім: Пенелопа Крус демонструє наймоднішу стрижку сезону

Боб - ідеальний варіант для спекотного літа (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Пенелопа піддалася на модне віяння і зробила подовжений боб. Ця стрижка, хоча і є вічною класикою, в цьому сезоні просто підкорила модний і фешн-простір. Відмінні риси зачіски - обсяг, стильні чіткі лінії і немов вигорілі на сонці світлі пасма в копиці шоколадного волосся - візуально роблять образ молодим і по-літньому легким і безтурботним. Якщо ви в пошуку свіжих рішень на літо, беріть до уваги!

Підійде всім: Пенелопа Крус демонструє наймоднішу стрижку сезону

Пенелопа все так само прекрасна (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Доповнили лук Пенелопи розкішне чорне плаття з декольте і великі сережки з камінням. До слова, масивні аксесуари - теж мастхев цього літа!

Раніше Пенелопа Крус блищала в білому купальнику на архівному фото своєї подруги, Сальми Хайек.

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