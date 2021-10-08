Користь і шкода вітамінів для волосся: трихолог застерегла від фатальних помилок

Які вітаміни для волосся пропити, що б зупинити випадіння? Просто перерахувати список мікроелементів неможливо, для цього необхідно розбиратися з кожним випадком індивідуально, а ось безконтрольний прийом вітамінних препаратів може привести до плачевних наслідків.

Трихолог Лариса Пономаренко в Instagram розповіла, як самопризначення вітамінів може нашкодити організму і застерегла від помилок.

Вітамін Д

Його п'ють все від малого до великого. Хтось сказав, що треба. Але цей хтось не сказав, що буває при токсичному рівні вітамін Д?

У більшості населення України спостерігається зниження рівня вітаміну Д в тій чи іншій мірі. Так, якщо нестача, то пити вітамін Д обов'язково потрібно, але дозування підбирається індивідуально, залежно від лабораторного аналізу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дефіцит вітитамина Д може бути однією з причин випадіння волосся, так само, як і передозування. Не займайтеся самолікуванням!



Біотин

Біотин - це вітамін групи В. Його нестача в організмі зустрічається рідко, як правило, внаслідок захворювань. При відносній безпеці біотину все ж не слід його приймати безконтрольно.



Селен

Мікроелемент необхідний, безперечно, однак передозування може призвести до негативних наслідків для нашого волосся. Може спостерігатися випадання, зміна структури волосся, а також розвиток АГА (андрогенетична алопеція).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Залізо

Лікарі досі сперечаються - чи слід піднімати рівень феритину при його нестачі, якщо гемоглобін в нормі?

Всі недоліки і дефіцити потрібно заповнювати. Але робити це не варто самостійно, якщо ви не лікар. Препарат заліза підбирається індивідуально, залежно від показників лабораторних аналізів і стану здоров'я в цілому. Високий феритин в організмі - сигнал запалення. Підніміть його штучно - зіб'єте з пантелику лікаря.



Цинк

Потрібний. Але у великих кількостях токсичний. Згадуємо шкільну хімію - цинк важкий метал. Були випадки, коли пацієнти безконтрольним прийомом піднімали рівень цинку до токсичного рівня. Результат не радував.