Як допомогти шкірі рук взимку, якщо крем не рятує: дієва зброя від косметолога

З настанням холодів питання по догляду за шкірою рук особливо актуальне. Шкіра сохне, тріскається, лущиться. І одного крему вже недостатньо. Що робити, як допомогти ручкам?

1.Крем для рук повинен стати постійним супутником! Використовуйте його кілька разів на день. Нехай тюбики з кремом будуть у вас всюди: на робочому столі, тумбочці, комоді в передпокої, на поличці у ванній кімнаті, в сумочці, в бардачку.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тримайте крем завжди під рукою і використовуйте його якомога частіше! З його допомогою ми живимо, зволожуємо і захищаємо шкіру.



2.Захищайте ваші руки рукавицями та рукавичками під час перебування на вулиці. І повсякчас користуйтеся спеціальними рукавичками при контакті з побутовою хімією! Намагайтеся максимально виключити зіткнення шкіри і чистячих засобів.



3. Додатковий догляд теж корисний і істотно допоможе сухій огрубілій шкірі рук. Пілінги/скраби, маски. Пілінги допоможуть відлущити відмерлі клітини і зроблять руки ніжними! Маска після пілінгу закріпить результат!





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.Парафінотерапія. Ідеальна процедура для відновлення шкіри, яка забезпечує інтенсивне зволоження, ефект ліфтингу, сприяє омолодженню.

Ефект помітний вже після першої процедури і зберігається протягом декількох днів!



Сенс парафінотерапії - це занурення рук, на які попередньо нанесли зволожуючу емульсію або крем, в підігрітий в спеціальному апараті парафін, після чого на них надягають поліетиленові пакетики і теплі рукавички. Остигаючи, парафін віддає рукам вологу, зволожуючи і живлячи шкіру.



5.Не забувайте про кутикулу і нігтьову пластину. Можна використовувати масло для кутикули або інший спецзасіб.