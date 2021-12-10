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Як допомогти шкірі рук взимку, якщо крем не рятує: дієва зброя від косметолога

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П'ятниця 10 грудня 2021 08:38
Як допомогти шкірі рук взимку, якщо крем не рятує: дієва зброя від косметолога Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

З настанням холодів питання по догляду за шкірою рук особливо актуальне. Шкіра сохне, тріскається, лущиться. І одного крему вже недостатньо. Що робити, як допомогти ручкам?

Про це розповіла в Instagram косметолог Ольга Петруніна.

1.Крем для рук повинен стати постійним супутником! Використовуйте його кілька разів на день. Нехай тюбики з кремом будуть у вас всюди: на робочому столі, тумбочці, комоді в передпокої, на поличці у ванній кімнаті, в сумочці, в бардачку.

Як допомогти шкірі рук взимку, якщо крем не рятує: дієва зброя від косметолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тримайте крем завжди під рукою і використовуйте його якомога частіше! З його допомогою ми живимо, зволожуємо і захищаємо шкіру.

2.Захищайте ваші руки рукавицями та рукавичками під час перебування на вулиці. І повсякчас користуйтеся спеціальними рукавичками при контакті з побутовою хімією! Намагайтеся максимально виключити зіткнення шкіри і чистячих засобів.

3. Додатковий догляд теж корисний і істотно допоможе сухій огрубілій шкірі рук. Пілінги/скраби, маски. Пілінги допоможуть відлущити відмерлі клітини і зроблять руки ніжними! Маска після пілінгу закріпить результат!

Як допомогти шкірі рук взимку, якщо крем не рятує: дієва зброя від косметолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.Парафінотерапія. Ідеальна процедура для відновлення шкіри, яка забезпечує інтенсивне зволоження, ефект ліфтингу, сприяє омолодженню.

Ефект помітний вже після першої процедури і зберігається протягом декількох днів!

Сенс парафінотерапії - це занурення рук, на які попередньо нанесли зволожуючу емульсію або крем, в підігрітий в спеціальному апараті парафін, після чого на них надягають поліетиленові пакетики і теплі рукавички. Остигаючи, парафін віддає рукам вологу, зволожуючи і живлячи шкіру.

5.Не забувайте про кутикулу і нігтьову пластину. Можна використовувати масло для кутикули або інший спецзасіб.

Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна розкрила правду про натуральну косметику.

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