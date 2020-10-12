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Як повернути струнке тіло після пологів: популярна блогерка дала поради

Новость на русском → Понеділок 12 жовтня 2020 14:26
Як повернути струнке тіло після пологів: популярна блогерка дала поради Наталі Ящук (фото: instagram.com/natali_iashchuk)
Автор: Lite

Відома в Instagram і на YouTube блогерка Наталі Ящук нещодавно стала мамою. Після пологів вона зіштовхнулася з поширеною проблемою - фігура Наталі втратила колишню стрункість.

Дівчина набралася рішучості і почала активно працювати над покращенням власного тіла. Нещодавно вона виклала відео, у якому розповіла про власні методи вдосконалення фігури після пологів.

Для того, щоб низ живота швидше став плоским, молода мама використовує спеціальну дихальну гімнастику. Щоб виконати вправу, необхідно трішки нахилити тулуб вперед, глибоко видихнути повітря, після чого максимально втягнути живіт. Цю вправу слід повторити 10 разів.

За порадою фітнес-тренерки, дівчина носить корсет для схуднення. До речі, Наталя запевнила скептиків у тому, що подібні корсети не шкодять здоров'ю, за умови, що вони підібрані за розміром.

І, звичайно ж, процес схуднення не обходиться без фізкульт-зарядки. Блогерка починає з двадцяти присідань, далі приступає до качання пресу, після чого вона стоїть у планці, а на завершення - віджимання.

За словами Наталі, така щоденна зарядка займає не більше десяти хвилин. Але, вона також уточнила, що регулярно займається фітнесом з тренером у спортивному залі, і ці тренування тривають цілу годину.

Як повернути струнке тіло після пологів: популярна блогерка дала поради

Наталі Ящук (фото: instagram.com/natali_iashchuk)

До слова, нещодавно фітнес-блогерка назвала головні помилки тренувань вдома

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