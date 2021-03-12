Пожирачі молодості: що вбиває жіночу красу
Всі жінки хочуть якомога довше залишатися молодими і красивими. При цьому часто вони самі своїми діями шкодять своїй красі, зазначає нутриціолог Христина Левченко.
На своїй сторінці в Instagram експерт розповіла, в чому полягає справжня жіноча краса і назвала топ-7 чинників, що її вбивають.
На думку нутриціолога, справжня краса - це не макіяж, брендові сукні і підбори.
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Краса - це:
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- Чиста, сяюча зсередини шкіра без прищів і подразнень, що не потребує тоналки і рум'ян
- Ясні блискучі очі без жовтизни і почервонінь, темних кіл
- Сильне волосся і міцні нігті без борозенок, білих плям
- Рівна постава, м'язовий тонус і адекватний % жирової тканини без перекосів у сухар фітнес бікіні або надлишкових жирових відкладень, що провокують запалення і старіння
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Що вбиває красу?
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- Недосип (спати не менше 7 годин в темній в тихій прохолодній кімнаті. Використовуй беруші і маску на очі, якщо потрібно)
- Недостатнє споживання води (розрахуй свою мінімальну норму за формулою вага тіла х 30, і додай зверху 0,5-1 л якщо займаєшся спортом або на вулиці жарко)
- Рафіновані вуглеводи, молочка і глютен - 3 вершника апокаліпсису в кишечнику, підступно відображають свій вплив на шкірі. Відмовся від них на 2 тижні і побачиш різницю в дзеркалі.
- Алкоголь. Чим ми старші, тим складніше печінці справлятися з виведенням токсинів від спиртного. А алкоголь, прийнятий на ніч, скорочує deep фазу сну, відповідальну за імунітет, пам'ять і регенерацію клітин. Вживай помірно або відмовся зовсім. Шкіра скаже спасибі.
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Недолік корисних жирів і повноцінних білків в харчуванні! У кожної другої дівчини на консультації, по аналізах крові та харчового щоденника, я бачу одне і теж: надлишок простих вугілля, дефіцит білка та жирів.
- Недостатнє їх засвоєння внаслідок дисбалансу в роботі шлунково-кишкового тракту (низька кислотність, дефіцит ферментів підшлункової, застій у жовчному, жировий гепатоз печінки, дисбіоз і тд).
- Дефіцити мікроелементів: цинк, залізо, мідь, кальцій, вітамін А, С, Д, кремній, омега 3. Організм намагається вижити, йому не до краси.
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Як казала в 90-х Кейт Мосс - немає нічого смачнішого, ніж відчувати себе худою. Так ось: немає нічого смачнішого, ніж відчувати себе здоровою, молодою (біологічно, цифра в паспорті другорядна) і повної енергії!
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Краса = здоров'я. А здоров'я починається в тарілці.
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