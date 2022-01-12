Як правильно підібрати чубчик до форми обличчя: шпаргалка від стиліста
Чубчик нарівні з довжиною волосся - одна з гострих тем в жіночому образі. І хоч чубчик особливо ніколи не виходив з моди, в цьому сезоні це один із трендів.
Однак набагато важливіше, який з варіантів чубчика підійде саме вам, виходячи з ваших індивідуальних особливостей.
Стиліст-іміджмейкер Оксана Денисова поділилася в Instagram корисною шпаргалкою, яка допоможе підібрати чубок під вашу форму обличчя.
У будь-якому випадку портретна зона - це перше, з чого починається будь-яке серйозне перетворення.
Залишилося визначити свій тип і форму обличчя і скористатися наочним посібником від експерта, щоб вибрати відповідну чубчик.
Вона розібрала 8 найпоширеніших типів чубчиків з рекомендаціями щодо типів обличь.
1. Прямий чубчик
2. Подовжений чубчик
3. З градуюванням
4. Короткий чубчик
5. Об'ємний чубчик
6. Асиметричний чубчик
7. Імітація
8. Шторка
Ілюстративне фото (instagram.com/effection_lady)
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