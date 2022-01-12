Як правильно підібрати чубчик до форми обличчя: шпаргалка від стиліста

Чубчик нарівні з довжиною волосся - одна з гострих тем в жіночому образі. І хоч чубчик особливо ніколи не виходив з моди, в цьому сезоні це один із трендів.



Однак набагато важливіше, який з варіантів чубчика підійде саме вам, виходячи з ваших індивідуальних особливостей.