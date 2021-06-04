Як правильно доглядати за шкірою влітку: поради косметолога

Влітку догляд за шкірою буде відрізнятися від зимового, в цей період нам знадобляться інші засоби, текстури. Адже влітку ми перед шкірою ставимо нові завдання. Одна з найважливіших - захист від сонця.

Косметолог Ольга Петруніна розповіла в Instagram , як же правильно доглядати за шкірою влітку, щоб вона була гладка, зволожена і без пігментації.

Літній догляд за шкірою:

Фотостаріння займає лідируючі позиції серед причин старіння шкіри. Сонце - ворог краси і молодості. А кращий літній друг - сонцезахисний крем (у складі якого SPF-фільтри).



90% жінок - власниці жирної/комбінованої шкіри. З настанням літа більшість стикається з проблемою жирного блиску. Мінімізувати його можна комплексним спеціально підібраним доглядом:

пара умивалка + тонік, які будуть вирівнювати РН баланс і регулювати роботу сальних залоз

легкий щоденний зволожуючий, що не перевантажує шкіру, крем. Можна 2в1, зволожуючий з спф, а під нього сироватку. Коли не вистачає зволоження, організм починає виробляти ще більше себума, так як основне завдання гідро-ліпідної мантії - утримати вологу і захистити. Чим більше шкіра розуміє, що її пересушують, тим більше захищається

очищаючі, зволожуючі і освіжаючі маски



Якщо влітку посилюються висипання, швидше за все це через: збитий РН балансу, нагромадження шарів догляду (денний крем, сонцезахисний крем, тональний крем), неправильний літній догляд.



Влітку обличчя потіє більше, багато хто починає очищати обличчя до скрипу. Логіка така: "блиск, прищі - це бруд, потрібно добре відмити". До скрипу - це агресивні умивалки, які збивають РН баланс і провокують висипання. У цьому полягає основна помилка. Умивалка повинна бути з м'якими ПАВ, в основному такі засоби не піняться або дають легке розмилювання. До цієї текстурі потрібно звикнути і ви побачите, як шкіра скаже вам спасибі.

Ілюстративне фото (unsplash.com)



Ще одне завдання літнього догляду - робота з пігментацією. Навесні і влітку ця проблема посилюється. Тут важливо не перестаратися з кислотами і ретинолом і захистити шкіру. Правильний літній догляд буде освітлювати пігментацію і попереджати її прояв за рахунок м'яких компонентів: пептидів, ензимів, спф-фільтрів.



Кислоти і ретинол вкрай небажані в період активного сонця.



Текстури літніх засобів відрізняються від зимових.

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)