Щоб прес не потонув у салатах: гнучка Ребрик вразила шпагатом і поділилася лайфхаком для тих, хто худне

Лілія Ребрик вирішила влаштувати собі ефективні розвантажувальні дні після свят і підійшла до цього питання оригінально. Наприклад, привести себе в порядок їй допомагають пристрасні танці з чоловіком Андрієм Диким – корисно і зміцнює стосунки, подвійна вигода! А ось третій розвантажувальний день вона вирішила присвятити спорту.

Лілія вирушила в спортзал, де їй довелося попітніти. На сторінці в Instagram вона показала, чим саме займалася під керівництвом тренера. Лілія качала прес і робила розтяжку.

"Розвантажувальний день, третій. Знаю, важко, але ще 2 дні потрудіться і доведеться знову розслаблятися. Щоб було веселіше, беріть з собою чоловіка, подругу, сестру, у крайньому випадку - тренера і просто швидше в зал, ваше тіло обов'язково скаже вам "спасибі". Моя особиста порада - в перші дні після святкового релаксу не надто перенапружуйтеся на тренуваннях, все повинно бути в розумних межах, але, сподіваюся, прес ще кожному по силам, ще не потонув там у салатах?! А моє коронне - ще й шпагат! Звичайно, необов'язково все це робити в залі. Ви можете влаштувати собі зал вдома - тренуйтеся по відео! Від цього теж буде ефект! Головне - піклуйтеся про своє тіло в ці "важкі" для нього святкові дні!" - закликала Лілія.

"Невгамовна запальничка", "Яка Ви молодець!", "Це клас", "Ліля, Ви розумниця", "Ого, круто!", "Куди там Волочковій до Лільчіного шпагату", – писали захоплені фолловери ведучої.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик розповіла про свою знакову новорічну роль.