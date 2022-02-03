Привіт з 70-х: чому знамените укладання Фарри Фосетт обіцяє стати трендом 2022

І ось, в 2022 укладання продовжують копіювати багато знаменитостей, що дає підстави припускати, що незабаром зачіска стане справжнім трендом.

Колись цю зачіску ввела у моду Фарра Фосетт, кінозірка 70-х. Потім укладання стало просто культовим, але популярність зачіски потихеньку вщухла.

Так, відомий перукар Кріс Епплтон, який відповідає за красу і стиль волосся багатьох знаменитостей, у тому числі Дженніфер Лопес, нещодавно запостив у своєму мікроблозі фотографію співачки з ультрагламурною зачіскою в дусі Фосетт.

Знаменита зачіска (фото: instagram.com/farrahlfawcett)

Дійсно, співачка з майже 200 мільйонами фоловерів зробила чудову, екстраоб'ємну, укладку феном, що нагадує ту, яку Фарра Фосетт носила в 70-х роках.

Джей Ло (фото: instagram.com/chrisappleton1)

Але в соціальних мережах зачіску Фарри Фосетт можна помітити не тільки на знаменитостях: укладання брашингом у дусі 70-х - знову на хвилі! В Instagram і TikTok можна знайти ралічні відеоуроки, як зробити подібний гламурний образ.

Та сама Фарра (фото: instagram.com/thebeelegends, instagram.com/farrahlfawcett)

Що собою являє укладання Фоссет

Укладання Фоссет - це свого роду поєднання двох трендів, начісування і укороченоъ стрижки. Об'ємні, повітряні і широкі в діаметрі локони, для більшого обсягу можна додати чубок, але це не обов'язкова умова. Також часто знаменитості роблять подібну укладку на довге волосся взагалы без стрижки.

Як зробити таку зачіску: візьміть фен і круглу щітку і сушіть волосся від коренів. Результат буде ще більш виразним, якщо використовувати бігуді.