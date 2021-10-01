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Виробники обіцяють чудеса: косметолог відкрила очі на популярний гель алое

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П'ятниця 01 жовтня 2021 08:38
Виробники обіцяють чудеса: косметолог відкрила очі на популярний гель алое Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Кожен третій зараз користується корейською косметикою, яка буквально увірвалася на наш ринок. Один з найбільш ходових і популярних серед європейців засобів - гель алое.

Косметолог Тетяна Моторіна на сторінці в Instagram розповіла всю правду про цей диво-продукт.

Виробники обіцяють чудеса зволоження. Розберемося?

У складі хорошого зволожуючого засобу повинні бути присутніми 3 типи зволожуючих речовин:

1.Оклюзивні (бар'єрні) речовини, які створюють тонку еластичну безперервну плівку на поверхні шкіри, яка якраз і заважає парам води виходити. Це: вазелін, рідкий парафін, воски, масла (масло жожоба, ши, манго), силікони, ланолін, сквален.

Виробники обіцяють чудеса: косметолог відкрила очі на популярний гель алое

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Вологоутримуючі речовини, які витягаю воду з навколишнього середовища до поверхні шкіри, забезпечуючи тим самим зволоження. Це: сечовина, гіалуронова кислота, пропіленгліколь, гліцерин. Ну і наш друг - гель алое.

3.Емоленти, або корисні жири. Вони покращують зовнішній вигляд шкіри і забезпечують її нормальне функціонування. У цю групу входять олії (наприклад, арганова і кокосове), воски, складні ефіри. По впливу вони зазвичай схожі на оклюзивні речовини, але мають менший розмір молекули.

Виробники обіцяють чудеса: косметолог відкрила очі на популярний гель алое

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Окремо кожна з груп зволожуючих речовин не використовується (і не працює). У хорошій косметиці їх комбінують між собою в різних пропорціях для отримання кращого ефекту.

Повернемося до нашого гелю алое - це вологоутримуюча речовина, тобто містить тільки другий тип зволожуючих компонентів. При постійному використанні, замість хорошого зволоження, вас чекає сухість, подразнення, зневоднення.

Косметолог зазначила, що раз на тиждень цілком допустимо використовувати гель алое, але зловживати ним не варто.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розповіла, як виявити алергію на косметичні засоби.

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