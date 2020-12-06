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Проста чудо-маска для відновлення волосся: домашній рецепт від косметолога

Новость на русском → Неділя 06 грудня 2020 17:34
Проста чудо-маска для відновлення волосся: домашній рецепт від косметолога Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Б'юті-експерт поділилася рецептом маски 2 в 1

Шапки, засоби для укладання, пересушене повітря в приміщенні, і ось вже красиві і блискучі локони потьмяніли на очах і зовсім не радують зовнішнім виглядом. Додайте сюди постійне використання фена, випрямлення або завивку, адже професійне відновлення по кишені далеко не всім. Тим більше в період карантину зайвий раз не хочеться піддавати себе ризику і направлятися в найближчий салон. Б'юті-блогер і косметолог Ірина Шарк запропонувала спробувати бюджетну маску для відновлення і росту волосся і поділилася її рецептом в Instagram.

Фарбування, завивки, бустапи та інші процедури зіпсували волосся? Не поспішайте засмучуватися! Ця проста маска відновить навіть безнадійно зіпсовані локони.

Проста чудо-маска для відновлення волосся: домашній рецепт від косметолога
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Склад максимально простий. Всього 2 інгредієнта: льон і ефірне масло неролі. Рецепт приготування такий:

  • Жменю насіння льону заливаємо половиною склянки води і ставимо на повільний вогонь.
  • Стежимо за консистенцією, коли вода перетвориться в густий кисіль, знімаємо з вогню, проціджуємо і остуджуємо.
  • Потім додаємо ефірне масло (пару крапель) і переливаємо в красиву пляшку.
  • Маска може зберігатися в холодильнику.

Слід наносити на вологе волосся після миття, змити проточною водою.

Так само цю маску можна використовувати як термозахист, наносячи на кінці перед сушінням, не змиваючи.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розповіла, як правильно підібрати денний крем на зиму.

До речі, нутриціолог Лачина Джанкулієва навчила доглядати за шкірою так, щоб уникнути сухості в холодну пору року.

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