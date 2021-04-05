Просто і ефективно: б'юті-лайфхаки на кожен день
Ілюстративне фото (unsplash.com)
Кожній дівчині знайома ситуація, коли зовсім мало часу на збори або закінчився якийсь засіб, а потрібно виглядати ідеально! Саме для таких випадків б'юті-блогер Таня підібрала найпростіші лайфхаки, що допоможуть привести себе в порядок за короткий термін.
Корисними і ефективними хитрощами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Б'юті-лайфхаки на кожен день:
- Ідеальний і натуральний скраб для шкіри - вівсянка. Замочуємо в теплій воді і скрабуємо
- Починайте макіяж зі зволоження губ. Нанесіть бальзам для губ, і приступайте до тону, коли черга дійде до губ, вони будуть зволоженими і готовими до нанесення помади.
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Для кутикули можна використовувати бальзам для губ. Ефект буде такий же, як від масел для кутикули.
- А якщо у вас закінчився улюблений тональний (або не тільки) крем, розігрійте бутилку феном і зможете дістати звідти ще трохи продукту
- Спонж (б'юті-блендер) перед використанням намочіть, тоді тон ляже рівномірно і природно.
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Якщо нанести хайлайтер в саме "серце" верхньої губи, ви зробите їх пухкими і сексуальними без всяких ін'єкцій гіалуронки
- В якості підкладки під тіні може виступати не тільки консилер, але і рідкі тіні, матова помада, стійкий олівець.
- Засохла туш? Не потрібно щіткою її бити, ти тільки запускаєш всередину повітря і вона сохне ще сильніше. Досить опустити в склянку з гарячою водою на 20 хвилин і вона отримає нове життя.
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