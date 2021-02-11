Просто і спокусливо: Єва Лонгорія показала бездоганний макіяж до Дня всіх закоханих

Єва Лонгорія одягла білу футболку з різнокольоровими сердечками, яка зробила її образ неймовірно милим, а також білі штани. Волосся вона зібрала у високу зачіску, залишивши кінці випущеними. І головна родзинка лука - макіяж, який розставив усі потрібні акценти.

Єва Лонгорія демонструє новий образ (фото: instagram.com/evalongoria)

Єва вибрала вічну класику, яка підійде всім - червону помаду. Щоб вона чудово виглядала, важливо почати з ретельного опрацювання тона обличчя. Єва підібрала тональну основу з легким ефектом засмаги - цей трюк ідеально підійде як смаглявим дівчатам, так і світлошкірим, зробивши вигляд помітно більш свіжим і відпочившим. До брів Єва практично не торкалася, залишивши нейтральними, а очі підвела чорною стрілкою, яку не виводила за межі повік. Помаду Лонгорія підібрала яскравого відтінку, і вона зробила посмішку просто сліпучою. Надихаємося!