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Просто і спокусливо: Єва Лонгорія показала бездоганний макіяж до Дня всіх закоханих

Новость на русском → США, Четвер 11 лютого 2021 20:06
Просто і спокусливо: Єва Лонгорія показала бездоганний макіяж до Дня всіх закоханих Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Єва Лонгорія обожнює демонструвати фоловерам стильні образи. Цього разу актриса показала милий лук, який доповнила яскравим макіяжем. Справжнє натхнення для майбутнього Дня святого Валентина!

Фото актриси з'явилося в її блозі мережі Instagram і вже набрало максимальну кількість лайків.

Єва Лонгорія одягла білу футболку з різнокольоровими сердечками, яка зробила її образ неймовірно милим, а також білі штани. Волосся вона зібрала у високу зачіску, залишивши кінці випущеними. І головна родзинка лука - макіяж, який розставив усі потрібні акценти.

Просто і спокусливо: Єва Лонгорія показала бездоганний макіяж до Дня всіх закоханих

Єва Лонгорія демонструє новий образ (фото: instagram.com/evalongoria)

Єва вибрала вічну класику, яка підійде всім - червону помаду. Щоб вона чудово виглядала, важливо почати з ретельного опрацювання тона обличчя. Єва підібрала тональну основу з легким ефектом засмаги - цей трюк ідеально підійде як смаглявим дівчатам, так і світлошкірим, зробивши вигляд помітно більш свіжим і відпочившим. До брів Єва практично не торкалася, залишивши нейтральними, а очі підвела чорною стрілкою, яку не виводила за межі повік. Помаду Лонгорія підібрала яскравого відтінку, і вона зробила посмішку просто сліпучою. Надихаємося!

Раніше Єва Лонгорія показала струнку фігуру в трендовому плаття-сорочці.

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