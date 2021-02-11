Просто і спокусливо: Єва Лонгорія показала бездоганний макіяж до Дня всіх закоханих
Єва Лонгорія обожнює демонструвати фоловерам стильні образи. Цього разу актриса показала милий лук, який доповнила яскравим макіяжем. Справжнє натхнення для майбутнього Дня святого Валентина!
Фото актриси з'явилося в її блозі мережі Instagram і вже набрало максимальну кількість лайків.
Єва Лонгорія одягла білу футболку з різнокольоровими сердечками, яка зробила її образ неймовірно милим, а також білі штани. Волосся вона зібрала у високу зачіску, залишивши кінці випущеними. І головна родзинка лука - макіяж, який розставив усі потрібні акценти.
Єва Лонгорія демонструє новий образ (фото: instagram.com/evalongoria)
Єва вибрала вічну класику, яка підійде всім - червону помаду. Щоб вона чудово виглядала, важливо почати з ретельного опрацювання тона обличчя. Єва підібрала тональну основу з легким ефектом засмаги - цей трюк ідеально підійде як смаглявим дівчатам, так і світлошкірим, зробивши вигляд помітно більш свіжим і відпочившим. До брів Єва практично не торкалася, залишивши нейтральними, а очі підвела чорною стрілкою, яку не виводила за межі повік. Помаду Лонгорія підібрала яскравого відтінку, і вона зробила посмішку просто сліпучою. Надихаємося!
Раніше Єва Лонгорія показала струнку фігуру в трендовому плаття-сорочці.