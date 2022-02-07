Простий спосіб позбутися целюліту: як домогтися гладкої бархатистої шкіри – дерматолог

З кожною вірусною рекламою чергового косметичного засобу, що пропіарили знаменитості з мережі, легко провалитися в кролячу нору споживчої манії. У підсумку: ціла купа грошей йде на продукти з розряду "TikTok змусив мене це купити", які на практиці не дають "неймовірних, миттєвих результатів", а то і зовсім дратують шкіру / волосся або шкодять здоров'ю.

Тож тим, хто вже зараз готується до пляжного сезону, дерматологи дали пораду: замість кремів від целюліту або дорогих процедур використовуйте просто-напросто... суху щітку! Масаж сухою щіткою покращує кровообіг, що робить шкіру гладкою і бархатистою, дуже скоро коханий засипле вас компліментами, та й ви самі будете в захваті! Масаж сухою щіткою придумали не сьогодні, це багатовіковий ритуал краси, що походить з Індії, дана практика існує вже більше 5000 років, пише cosmopolitan.com.

Як прибрати целюліт (фото: pexels.com) Як проводиться масаж сухою щіткою Масаж проводиться плавними рухами сухою щіткою вгору у напрямку до серця, розповідає доктор-дерматолог. Робіть такий масаж кілька разів на тиждень і дивіться, як реагує ваша шкіра. Чим ще корисний масаж сухою щіткою Така процедура також є формою механічного відлущування, що допомагає видалити омертвілі клітини шкіри. Суха чистка проводиться не тільки "на проблемних" місцях: водіть по руках, ногах і по всьому тілу. І так: ніяких лосьйонів, масел або води не потрібно, звідси і назва – сухий масаж. Основною перевагою цього ритуалу краси є відлущування, однак дерматологи стверджують, що він також покращує кровообіг і зменшує целюліт. І хоча наукових досліджень, які могли б це підтвердити, все ще немає, масаж сухою щіткою допомагає поліпшити лімфатичний потік і, отже, зруйнувати пучки колагену, які пов'язані з целюлітом.