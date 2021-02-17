Розквітаємо: Ешлі Грем вчить робити наймодніший макіяж майбутньої весни

Ешлі Грем - справжній трендсеттер в макіяжі, яка з задоволенням ділиться знахідками зі своїми фоловерами.

Кілька годин тому 33-річна модель показала у своєму Instagram образ , який стане ідеальним для майбутнього теплого сезону. Розквітаємо!

Модель демонструє мінімалістичний макіяж на кожен день, який, тим не менш, доповнений яскравими деталями. Повторити його легко зможе кожна дівчина!

Перший крок - тон. Ешлі підібрала відтінок, який відмінно поєднується з її шкірою, а потім пройшлася по обличчю легким бронзатором з сяючими частинками. Це зробило обличчя свіжим і відпочившим. На вилиці до самих скронь вона нанесла рум'яна.

Ешлі Грем з бездоганним весняним макіяжем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Для макіяжу очей вона використовувала коричневі тіні, які розтушувала по верхнім повікам до брів, а також по нижнім. Що важливо: жодних чітких ліній і стрілок, тільки легкий непомітний "серпанок". У контрасті з ним відмінно виглядають добре прокрашенние тушшю вії.

На бровах Ешлі зробила акцент: у них добре профарбовані і зафіксовані волоски, але крізь них видно просвіти. Такий ефект натуральних брів, коли шкіра не фарбується, зараз популярний як ніколи. Беремо до уваги!

І останній штрих - губи. Головні їх "позивні": рожевий життєрадісний відтінок і злегка "розмазані" контури "зацілованим" ефектом.