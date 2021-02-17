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Розквітаємо: Ешлі Грем вчить робити наймодніший макіяж майбутньої весни

Новость на русском → США, Середа 17 лютого 2021 18:18
Розквітаємо: Ешлі Грем вчить робити наймодніший макіяж майбутньої весни Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем - справжній трендсеттер в макіяжі, яка з задоволенням ділиться знахідками зі своїми фоловерами.

Кілька годин тому 33-річна модель показала у своєму Instagram образ, який стане ідеальним для майбутнього теплого сезону. Розквітаємо!

Модель демонструє мінімалістичний макіяж на кожен день, який, тим не менш, доповнений яскравими деталями. Повторити його легко зможе кожна дівчина!

Перший крок - тон. Ешлі підібрала відтінок, який відмінно поєднується з її шкірою, а потім пройшлася по обличчю легким бронзатором з сяючими частинками. Це зробило обличчя свіжим і відпочившим. На вилиці до самих скронь вона нанесла рум'яна.

Розквітаємо: Ешлі Грем вчить робити наймодніший макіяж майбутньої весниРозквітаємо: Ешлі Грем вчить робити наймодніший макіяж майбутньої весниРозквітаємо: Ешлі Грем вчить робити наймодніший макіяж майбутньої весниЕшлі Грем з бездоганним весняним макіяжем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Для макіяжу очей вона використовувала коричневі тіні, які розтушувала по верхнім повікам до брів, а також по нижнім. Що важливо: жодних чітких ліній і стрілок, тільки легкий непомітний "серпанок". У контрасті з ним відмінно виглядають добре прокрашенние тушшю вії.

На бровах Ешлі зробила акцент: у них добре профарбовані і зафіксовані волоски, але крізь них видно просвіти. Такий ефект натуральних брів, коли шкіра не фарбується, зараз популярний як ніколи. Беремо до уваги!

І останній штрих - губи. Головні їх "позивні": рожевий життєрадісний відтінок і злегка "розмазані" контури "зацілованим" ефектом.

Раніше ми писали, як зробити вечірній макіяж за допомогою підказок від Ешлі Грем.

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