Розумна економія: які салонні процедури легко замінити домашніми

Жіноча доглянутість - це запорука красивої і чистої шкіри і продовження молодості і квітучого вигляду. Тому походи в салони краси стали б'юті-рутиною, яка увійшла в звичку. Але в переліку послуг профкосметологів є деякі процедури, які ти без шкоди для зовнішнього вигляду можеш повторити удома, заощадивши кругленьку суму.

Косметолог Ольга Петруніна в Instagram які процедури можна зробити самостійно або якими альтернативами замінити.

Чистка обличчя

Почнемо з найпопулярнішої процедури. Механічна чистка протипоказана 90% людей: власницям проблемної, чутливої, тонкої і травмованої шкіри.

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Чим її замінити? Ензимними і кислотними пілінгами. Це повноцінне глибоке очищення шкіри. Ми можемо їх робити вдома з періодичністю 1 раз в тиждень.

Карбоксітерапія

Це результативна процедура, яка омолоджує, підтягує шкіру, глибоко зволожує, працює з набряками, пігментацією, постакне, надає шкірі здоровий колір. Одна маска - одна процедура. Курс - 6 процедур.

Масаж обличчя

Професійний масаж зробити досить складно, але допомогти обличчю, прибрати набряк, розслабити спазмовані м'язи можна самостійно. Головне - знати як і навчитися це робити правильно.

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)