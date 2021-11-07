ru ua
Нд, 07 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Розумна економія: які салонні процедури легко замінити домашніми

Новость на русском →
Неділя 07 листопада 2021 12:27
Розумна економія: які салонні процедури легко замінити домашніми Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Жіноча доглянутість - це запорука красивої і чистої шкіри і продовження молодості і квітучого вигляду. Тому походи в салони краси стали б'юті-рутиною, яка увійшла в звичку. Але в переліку послуг профкосметологів є деякі процедури, які ти без шкоди для зовнішнього вигляду можеш повторити удома, заощадивши кругленьку суму.

Косметолог Ольга Петруніна в Instagram які процедури можна зробити самостійно або якими альтернативами замінити.

Чистка обличчя

Почнемо з найпопулярнішої процедури. Механічна чистка протипоказана 90% людей: власницям проблемної, чутливої, тонкої і травмованої шкіри.

Розумна економія: які салонні процедури легко замінити домашніми

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чим її замінити? Ензимними і кислотними пілінгами. Це повноцінне глибоке очищення шкіри. Ми можемо їх робити вдома з періодичністю 1 раз в тиждень.

Карбоксітерапія

Це результативна процедура, яка омолоджує, підтягує шкіру, глибоко зволожує, працює з набряками, пігментацією, постакне, надає шкірі здоровий колір. Одна маска - одна процедура. Курс - 6 процедур.

Масаж обличчя

Професійний масаж зробити досить складно, але допомогти обличчю, прибрати набряк, розслабити спазмовані м'язи можна самостійно. Головне - знати як і навчитися це робити правильно.

Розумна економія: які салонні процедури легко замінити домашніми

Розумна економія: які салонні процедури легко замінити домашніми

Розумна економія: які салонні процедури легко замінити домашніми

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Ануфрієва застерегла від систематичного використання патчів.

Читайте LITE в Google News
косметологія Догляд за обличчям Догляд за шкірою
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Гороскоп Таро на листопад 2021: яким знакам Зодіаку сильно пощастить, а на кого зваляться проблеми
Гороскоп Таро на листопад 2021: яким знакам Зодіаку сильно пощастить, а на кого зваляться проблеми