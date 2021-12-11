Розумний підхід: косметолог дала докладну інструкцію по боротьбі з сухістю шкіри взимку

З приходом зими багато хто стикається з такими проблемами, як сухість шкіри, стягнутість, лущення, дискомфорт після вмивання.

До вирішення цих проблем важливо підходити розумно. Хаотичні і безсистемні дії можуть привести до посилення проблем.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що робити не можна:

використовувати масла

наносити жирний шар крему (особливо на ніч)

вибирати крем по напису "для сухої шкіри"

скрабувати шкіру

використовувати народні, продуктові та бабусині методи

ігнорувати умивання і тонік з ранку або на ніч

ігнорувати крем

використовувати дитячий крем

вмиватися милом, агресивними умивалками, міцелярною водою

замінювати доглядові маски дешевими масками-серветками

самостійно використовувати кислоти (без призначення фахівця).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що потрібно:

Перше. Розуміти, якщо шкіру сушить і стягує, це не означає, що у вас сухий тип шкіри. Якщо ваша шкіра схильна до висипань (нехай навіть рідко), видно пори, буває жирний блиск (нехай тільки в спеку), значить, ваш тип шкіри - жирна, а якщо її сушить і стягує, значить, ваша жирна шкіра зневоднена.



Друге. Перестати купувати косметику по написах на баночках. Наприклад ,"для сухої шкіри". Або, орієнтуючись на текстуру, за принципом: раз шкіру сушить - значить, потрібен крем пожирніше.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Третє. Налагодити комплекс догляду: