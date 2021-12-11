Розумний підхід: косметолог дала докладну інструкцію по боротьбі з сухістю шкіри взимку
З приходом зими багато хто стикається з такими проблемами, як сухість шкіри, стягнутість, лущення, дискомфорт після вмивання.
Косметолог Ольга Петруніна в Instagram поділилася інструкцією по догляду за сухою шкірі в холодну пору року.
До вирішення цих проблем важливо підходити розумно. Хаотичні і безсистемні дії можуть привести до посилення проблем.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що робити не можна:
- використовувати масла
- наносити жирний шар крему (особливо на ніч)
- вибирати крем по напису "для сухої шкіри"
- скрабувати шкіру
- використовувати народні, продуктові та бабусині методи
- ігнорувати умивання і тонік з ранку або на ніч
- ігнорувати крем
- використовувати дитячий крем
- вмиватися милом, агресивними умивалками, міцелярною водою
- замінювати доглядові маски дешевими масками-серветками
- самостійно використовувати кислоти (без призначення фахівця).
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що потрібно:
Перше. Розуміти, якщо шкіру сушить і стягує, це не означає, що у вас сухий тип шкіри. Якщо ваша шкіра схильна до висипань (нехай навіть рідко), видно пори, буває жирний блиск (нехай тільки в спеку), значить, ваш тип шкіри - жирна, а якщо її сушить і стягує, значить, ваша жирна шкіра зневоднена.
Друге. Перестати купувати косметику по написах на баночках. Наприклад ,"для сухої шкіри". Або, орієнтуючись на текстуру, за принципом: раз шкіру сушить - значить, потрібен крем пожирніше.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Третє. Налагодити комплекс догляду:
- Умивання з м'якими ПАР
- Тонік без етилового спирту
- Захисний крем (взимку більш щільної текстури, може бути з вмістом масел, кислот, ретинолу - за призначенням фахівця)
- Зволожуюча сироватка
- Зволожуюча маска
- Ензимний пілінг (замість скрабів)
- Кислотні пілінги
Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна розповіла про зворотний бік косметики з натуральним складом.