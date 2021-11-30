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Вирішують 80% проблем шкіри: косметолог розповіла про два необхідні для всіх засоби

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Вівторок 30 листопада 2021 08:38
Вирішують 80% проблем шкіри: косметолог розповіла про два необхідні для всіх засоби Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Пара умивалка + тонік. Багато нехтують цими продуктами, або економлять на них, вважаючи, що якщо засіб знаходиться на шкірі менше хвилини, то можна купити будь-який. Або використовують засоби не за призначенням. Але це величезна помилка.

Чому не варто нехтувати цим необхідним мінімумом і як ці засоби впливають на шкіру, розповіла в Instagam косметолог Ольга Петруніна.

Наприклад, для вмивання обличчя використовують міцелярку або мило для рук, рожеву водичку замість тоніка. Або зовсім ігнорують тонік, не розуміючи сенсу цього продукту.

Вирішують 80% проблем шкіри: косметолог розповіла про два необхідні для всіх засоби
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Такі помилки призводять до більшості проблем зі шкірою:

  • висипання
  • сухість, стягнутість, лущення
  • тьмяний колір шкіри
  • та інші.

Будь-які проблеми зі шкірою - це практично завжди наслідок:

  • відсутності гігієни (правильного очищення шкіри)
  • збитого РН-балансу.

Про гігієну знають всі. Всі миють руки, тіло. А ось як правильно вмивати обличчя, знають не всі. Обличчя потрібно очищати спеціальним засобом для вмивання двічі в день.

Вирішують 80% проблем шкіри: косметолог розповіла про два необхідні для всіх засоби
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вранці - від шкірного сала і поту, ввечері - від нього ж, плюс від косметики, забруднень навколишнього середовища.

Однієї води для належного очищення шкіри недостатньо. Потрібно засіб для вмивання, призначене для шкіри обличчя. Для конкретної шкіри з конкретними завданнями. Ніяких мочалок, губок, щіток для вмивання краще не використовувати, все це травмує шкіру.

Після вмивання необхідно протерти шкіру лосьйоном або тоніком. Головне його завдання - вирівняти РН баланс шкіри.

Вирішують 80% проблем шкіри: косметолог розповіла про два необхідні для всіх засоби
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також тонік пом'якшує дію води, нейтралізує дію умивалки, по відчуттях це зволоження і комфорт. Тоніком ми протираємо шкіру після кожного вмивання обличчя.

Починати доглядати за шкірою завжди потрібно з пари умивалка + тонік. Інакше всі сироватки, маски та інші процедури будуть марні.

Якщо умивалка + тонік підібрані правильно, у них правильний і адекватний склад, вони буде вирішувати 80% всіх проблем шкіри.

Як правильно вибрати пару "умивалку+тонік"? Необхідно орієнтуватися на склад, завдання і стан шкіри. Враховувати, де живе ваша шкіра і який у неї спосіб життя. А краще довірити підбір фахівцю.

Нагадаємо, що раніше косметолог Євгенія Седіна назвала топ-5 б'юті-трендів наступного року.

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косметологія Догляд за обличчям Догляд за шкірою
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