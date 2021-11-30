Вирішують 80% проблем шкіри: косметолог розповіла про два необхідні для всіх засоби

Пара умивалка + тонік. Багато нехтують цими продуктами, або економлять на них, вважаючи, що якщо засіб знаходиться на шкірі менше хвилини, то можна купити будь-який. Або використовують засоби не за призначенням. Але це величезна помилка.

Чому не варто нехтувати цим необхідним мінімумом і як ці засоби впливають на шкіру, розповіла в Instagam косметолог Ольга Петруніна.

Наприклад, для вмивання обличчя використовують міцелярку або мило для рук, рожеву водичку замість тоніка. Або зовсім ігнорують тонік, не розуміючи сенсу цього продукту.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Такі помилки призводять до більшості проблем зі шкірою:

висипання

сухість, стягнутість, лущення

тьмяний колір шкіри

та інші.

Будь-які проблеми зі шкірою - це практично завжди наслідок:

відсутності гігієни (правильного очищення шкіри)

збитого РН-балансу.

Про гігієну знають всі. Всі миють руки, тіло. А ось як правильно вмивати обличчя, знають не всі. Обличчя потрібно очищати спеціальним засобом для вмивання двічі в день.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вранці - від шкірного сала і поту, ввечері - від нього ж, плюс від косметики, забруднень навколишнього середовища.

Однієї води для належного очищення шкіри недостатньо. Потрібно засіб для вмивання, призначене для шкіри обличчя. Для конкретної шкіри з конкретними завданнями. Ніяких мочалок, губок, щіток для вмивання краще не використовувати, все це травмує шкіру.



Після вмивання необхідно протерти шкіру лосьйоном або тоніком. Головне його завдання - вирівняти РН баланс шкіри.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також тонік пом'якшує дію води, нейтралізує дію умивалки, по відчуттях це зволоження і комфорт. Тоніком ми протираємо шкіру після кожного вмивання обличчя.



Починати доглядати за шкірою завжди потрібно з пари умивалка + тонік. Інакше всі сироватки, маски та інші процедури будуть марні.



Якщо умивалка + тонік підібрані правильно, у них правильний і адекватний склад, вони буде вирішувати 80% всіх проблем шкіри.



Як правильно вибрати пару "умивалку+тонік"? Необхідно орієнтуватися на склад, завдання і стан шкіри. Враховувати, де живе ваша шкіра і який у неї спосіб життя. А краще довірити підбір фахівцю.