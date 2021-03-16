Результат вас здивує: рецепт ефективної домашньої маски для обличчя
Домашня маска для обличчя з гороху має лікувально-косметичні властивості, завдяки своєму багатому хімічному складу. При цьому вона підійде для будь-якого типу шкіри і буде діяти саме так, як необхідно кожному з них, що робить її воістину унікальною.
Рецепт ефективної маски з гороху був опублікований в Instagram-акаунті "Народні рецепти краси".
Як у будь-яких бобових рослинах, у його насінні міститься велика кількість амінокислот, вітамінів і мікроелементів. Стикаючись зі шкірним покривом, вони стають активними учасниками обмінних процесів на клітинному рівні, перетворюючи його зовні, жирну шкіру вони будуть підсушувати, суху — зволожувати, нормальну — живити, проблемну — лікувати, чутливу — заспокоювати.
Настільки багатогранна ефективність горохових масок для обличчя робить їх просто-таки унікальними косметичними засобами.
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Варто тільки спробувати хоча б один раз використовувати горох для обличчя, і ефект буде помітний відразу. А якщо його ще й закріпити цілим курсом, то шкіра засяє свіжістю та красою з новою силою.
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ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:
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- 3 ст. л. горохового пюре.
- 1 ч. л. меду (у разі алергії не додавати).⠀
- 0,5 ч. л. улюбленого рослинного масла.
Відварити горох до готового (м'якого) стану, розім'яти ( збити) до консистенції пюре, остудити.
У готове пюре додати інші компоненти (якщо шкіра дуже суха, в маску можна додати 1 ч. л. жирної сметани).
Маску нанести на обличчя, зону під очима, шию, зону декольте, витримати 15 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений крем.
Застосування: 2 рази на тиждень. Курс: 15 процедур.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розповіла про те, як зробити домашні СПА-процедури для обличчя.
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