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Для найніжнішої: як доглядати за шкірою навколо очей в теплий період (поради косметолога)

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 08:38
Для найніжнішої: як доглядати за шкірою навколо очей в теплий період (поради косметолога) Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Навесні і влітку шкіра навколо очей особливо страждає. Ми часто мружимися від променів яскравого сонця, чим провокуємо появу зморшок в цій зоні. Недостатній догляд і захист сприяють тому, що зморшки швидше і надійніше фіксуються. Тому наше завдання - максимально відстрочити їх появу.

Косметолог Ольга Петруніна на сторінці в Instagram назвала чотири обов'язкові правила догляду за шкірою навколо очей, які допоможуть відстрочити старіння.

Як доглядати за шкірою навколо очей влітку?

1.Догляд повинен бути щоденним і делікатним. Обов'язкова ранкова база: умивання+крем для повік.

Також ви можете протерти шкіру навколо очей тоніком/лосьйоном. За умови, що це засіб у вас НЕ для жирної шкіри.

Крем для повік повинен бути у програмі догляду приблизно з 18 років. Це дуже бажано. У цьому віці віддати перевагу потрібно легким текстурам і зволожуючим компонентам. З 25 років крем для повік вже не потрібний, а обов'язковий. Але, повторюся, починати зволожувати необхідно як можна раніше.

Для найніжнішої: як доглядати за шкірою навколо очей в теплий період (поради косметолога)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

На ніч крем для повік необов'язковий. Якщо ви наносите, робіть це за 1.5-2 години до сну (щоб не спровокувати набряк на ранок).

Як правильно наносити крем? Крем наносимо з кісткового краю (по орбіті), всі рухи направляємо наверх, обманюючи силу тяжіння.
Не забувайте про область скронь - з віком промінчики поширюються саме туди.
Рухому повіку уникаємо: на нього ніколи не наносимо крем. Наносячи крем на рухому повіку, ми можемо спровокувати набряк.

Для найніжнішої: як доглядати за шкірою навколо очей в теплий період (поради косметолога)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Додатковий догляд. Якщо стоїть завдання інтенсивно зволожити цю область, розгладити зморшки, освіжити, підтягнути, зменшити набряклість, підключайте до догляду маски і сироватки для повік.

3.SOS допомога. Якщо ж завдання - швидко освіжити шкіру навколо очей, прибрати набряк, вибирайте патчі. Це не основний догляд, а доповнення і швидкий результат у моменті.

4. Захист від сонця. Це може бути крем для повік SPF. Я не користуюся. Мені досить сонцезахисних окулярів. Кепка, капелюх або панама, автомобільний козирок, все це допомагає нам тримати м'язи розслабленими, не мружитися.

Нагадаємо, що раніше косметолог Анна Соколова розкрила правду про колаген в таблетках і порошку.

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