Секрети краси Насті Каменських: співачка розповіла про улюблений доглядовий продукт

Настя Каменських - приклад для наслідування для багатьох дівчат. Співачка змогла схуднути і тепер підтримує себе у відмінній формі, не забуваючи і про красу. Артистка розповіла про улюблений доглядовий засіб, який завжди з нею.

Секретами краси зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Настя супроводила публікацію ефектним фото, на якому вона лежить на килимі в блакитному сарафані. Волосся артистки красиво розміталося по підлозі, а в руках вона тримає баночку з кокосовою олією.

Настя Каменських ретельно доглядає за собою і ділиться своїми секретами краси (фото: instagram.com/kamenskux)

Саме її Каменських обирає в своїх щоденних ритуалах.

"Якщо уявити, що одного разу мені сказали б залишити один доглядовий продукт, я вибрала б... кокосову олію. Вдома, на відпочинку, влітку, взимку - завжди і всюди зі мною ця ароматна баночка", - зізналася виконавиця.

Настя також розповіла, як саме її використовує:

раз в 1-2 тижні роблю маску для волосся. Трохи розігріваю масло і за пару годин до миття голови наношу його на сухе волосся по всій довжині. Загортаю волосся в рушник або надягаю шапочку для душу. Далі мию голову як зазвичай. Волосся після такої маски стає м'яким, насиченим і блискучим

наношу кокосове масло як зволожуючий засіб для тіла після душу. Витрата масла при цьому дуже маленька

коли я на відпочинку, використовую кокосове масло як засіб для засмаги. Діє дуже швидко і дуже круто!

"Найголовніше - вибирати якісну нерафіновану олію холодного віджиму, без добавок і ароматизаторів", - нагадала співачка.