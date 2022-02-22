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Поцілунок сонця: Боббі Браун розповіла, як освіжити обличчя за п'ять хвилин – туторіал

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Вівторок 22 лютого 2022 19:01
Поцілунок сонця: Боббі Браун розповіла, як освіжити обличчя за п'ять хвилин – туторіал "Поцілунок сонця" на обличчі (фото :instagram.com/josefinehj)
Автор: Тетяна Турчанікова

Після довгої і холодної зими надати обличчю свіжості і сяйва – не найлегше завдання. Але, виявляється, за допомогою простих порад всього за кілька хвилин можна зробити лук, ніби ви щойно з морського відпустки.

Як це зробити, поділилася у своєму TikTok Боббі Браун – справжня легенда індустрії краси.

Професійний візажист і засновник Bobbi Brown Cosmetics вже багато років створює продукти для макіяжу з найвищим рейтингом, які подобаються супермоделям, знаменитостям і покупцям.

Тож, звичайно, коли професійний художник дає мудру пораду по красі, варто прислухатися.

Поцілунок сонця: Боббі Браун розповіла, як освіжити обличчя за п'ять хвилин – туторіал

Обличчя ніби "поцілувало" сонце (фото: instagram.com/josefinehj)

  • Отже, Боббі розповіла, що надати обличчю свіжості і сяйва після довгого навчання або роботи за комп'ютером можна за допомогою кремових рум'ян рожево-бежевого відтінку.
@justbobbibrown Have you tried Flushed yet? It’s the newest Miracle Balm from @jonesroadbeauty #SephoraLipLooks #miraclebalm #beautyindustry #beautytips #beautytutorial original sound - Bobbi Brown

Поцілунок сонця: Боббі Браун розповіла, як освіжити обличчя за п'ять хвилин – туторіал

Як надати обличчю свіжості ще до відпустки (фото: instagram.com/josefinehj)

Для цього потрібно нанести засіб на всі виступаючі частини обличчя: щоки, губи, лоб і трохи – на шию.

  • Щоб прибрати темні кола під очима, Боббі радить використовувати два тональних засоби: один, темніший, допоможе замазати почервоніння, нерівності і недосконалі. Другий же, світліше, потрібно нанести безпосередньо під очі і в куточки очей, він їх "дістане" і зробить вигляд свіжим.
@justbobbibrown Dark circles, redness, or blemishes? I get asked all the time what to do. This is it… #beautyrevolution #beauty101 #beautytok #beautyschool #darkcircles Lazy Sunday - Official Sound Studio
  • Щоб обличчя сяяло, ніби після солнечнго пляжу, не обов'язково використовувати автозагар, варто просто нанести на ніс і вилиці трохи коричневого бронзера.
@justbobbibrown Here’s the net net on sunkissed and tawny miracle balm @jonesroadbeauty #breaktheseal original sound - Bobbi Brown

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