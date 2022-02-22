Поцілунок сонця: Боббі Браун розповіла, як освіжити обличчя за п'ять хвилин – туторіал

Після довгої і холодної зими надати обличчю свіжості і сяйва – не найлегше завдання. Але, виявляється, за допомогою простих порад всього за кілька хвилин можна зробити лук, ніби ви щойно з морського відпустки.

Як це зробити, поділилася у своєму TikTok Боббі Браун – справжня легенда індустрії краси.

Професійний візажист і засновник Bobbi Brown Cosmetics вже багато років створює продукти для макіяжу з найвищим рейтингом, які подобаються супермоделям, знаменитостям і покупцям.

Тож, звичайно, коли професійний художник дає мудру пораду по красі, варто прислухатися.