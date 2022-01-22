Секрети "Жінки-кішки": домашні маски від Холлі Беррі для сяючої шкіри
Холлі Беррі - прихильниця здорового способу життя. Вона посилено займається йогою, вражаючи своєю гнучкістю, правильно харчується і регулярно доглядає за собою. Свіжа шкіра, підтягнуте тіло, мінімум помітних вікових змін без пластики – це наслідок систематичного правильного догляду зірки за собою.
Актриса веде свій особистий б'юті-блог Respin, де ділиться порадами про спорт і красу, косметичними знахідками, радить засоби по догляду і навіть публікує рецепти домашніх нескладних масок для обличчя, а також кулінарні рецепти.
Досвід зірки "Жінки-кішки" точно варто взяти на озброєння, адже все, що треба для здорової і сяючої шкіри є в холодильнику.
Актриса пропонує випробувати на собі домашні маски для обличчя.
Ультразволожуюча маска з йогуртом
- 2 ложки натурального грецького йогурту: його щільний шар зробить шкіру рівніше і м'якше;
- 0,5 ч. л. лимонного соку: він містить вітамін С, що володіє очисними і антибактеріальними властивостями;
- щіпка меленої куркуми: куркумін поліпшить колір обличчя і додасть шкірі сяйво. Головне - не переборщити;
- 2 с. л. настою зеленого чаю: цей напій сприяє глибокому очищенню шкіри, відмінно її зволожує і звужує пори.
Всі інгредієнти змішати, нанесіть маску товстим шаром на обличчя і витримати 3 хв. Потім розподіліть ще один шар і почекати ще 10 хв. змити маску холодною водою і нанести на шкіру ваш зволожуючий крем.
Відлущуюча маска з медом
Ця маска чудово відлущуює , заспокоює і зволожує обличчя. Склад багатий пробіотиками, які допомагають відновити баланс шкіри. Мед в складі маски є природним зволожувачем.
- 1 ложка грецького йогурту (можна обійтися кокосовим йогуртом)
- 1 ч. л. меду
Решта інгредієнти додаємо згідно проблеми, яку збираємося вирішувати:
Для сухої шкіри: слайс авокадо і пару крапель олії авокадо
Для шкіри з акне і проблемною - порошку деревного вугілля
Для того, щоб прибрати запалення і заспокоїти шкіру в суміш додаємо пару крапель хролофіла.
Всі інгредієнти ретельно змішуємо і наносимо по масажних лініях на обличчя і шию. Вичікуємо 15-20 хвилин і змиваємо.
Для досягнення найкращих результатів прийміть під час процедури ванну або теплий душ протягом 5-10 хвилин.
Зволожуюча маска з вівсом
- 1 с. л. рідкого меду
- 2 с. л. вівсянки
Всі складові маски змішати, нанести на обличчя і залишити на 15-20 хвилин.⠀Змити зі шкіри за допомогою косметичного спонжа, змоченого в теплій воді. Закріпити результат зволожуючою сироваткою.
Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунина розповіла все про сироватки для обличчя їх їх призначення.