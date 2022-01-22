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Секрети "Жінки-кішки": домашні маски від Холлі Беррі для сяючої шкіри

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Субота 22 січня 2022 17:53
Секрети "Жінки-кішки": домашні маски від Холлі Беррі для сяючої шкіри Холлі Беррі (фото: instagram.com/respin)
Автор: Ольвія Агаркова

Холлі Беррі - прихильниця здорового способу життя. Вона посилено займається йогою, вражаючи своєю гнучкістю, правильно харчується і регулярно доглядає за собою. Свіжа шкіра, підтягнуте тіло, мінімум помітних вікових змін без пластики – це наслідок систематичного правильного догляду зірки за собою.

Актриса веде свій особистий б'юті-блог Respin, де ділиться порадами про спорт і красу, косметичними знахідками, радить засоби по догляду і навіть публікує рецепти домашніх нескладних масок для обличчя, а також кулінарні рецепти.

Досвід зірки "Жінки-кішки" точно варто взяти на озброєння, адже все, що треба для здорової і сяючої шкіри є в холодильнику.

Актриса пропонує випробувати на собі домашні маски для обличчя.

Ультразволожуюча маска з йогуртом

  • 2 ложки натурального грецького йогурту: його щільний шар зробить шкіру рівніше і м'якше;
  • 0,5 ч. л. лимонного соку: він містить вітамін С, що володіє очисними і антибактеріальними властивостями;
  • щіпка меленої куркуми: куркумін поліпшить колір обличчя і додасть шкірі сяйво. Головне - не переборщити;
  • 2 с. л. настою зеленого чаю: цей напій сприяє глибокому очищенню шкіри, відмінно її зволожує і звужує пори.

Всі інгредієнти змішати, нанесіть маску товстим шаром на обличчя і витримати 3 хв. Потім розподіліть ще один шар і почекати ще 10 хв. змити маску холодною водою і нанести на шкіру ваш зволожуючий крем.

Відлущуюча маска з медом

Ця маска чудово відлущуює , заспокоює і зволожує обличчя. Склад багатий пробіотиками, які допомагають відновити баланс шкіри. Мед в складі маски є природним зволожувачем.

  • 1 ложка грецького йогурту (можна обійтися кокосовим йогуртом)
  • 1 ч. л. меду

Решта інгредієнти додаємо згідно проблеми, яку збираємося вирішувати:

Для сухої шкіри: слайс авокадо і пару крапель олії авокадо

Для шкіри з акне і проблемною - порошку деревного вугілля

Для того, щоб прибрати запалення і заспокоїти шкіру в суміш додаємо пару крапель хролофіла.

Всі інгредієнти ретельно змішуємо і наносимо по масажних лініях на обличчя і шию. Вичікуємо 15-20 хвилин і змиваємо.

Для досягнення найкращих результатів прийміть під час процедури ванну або теплий душ протягом 5-10 хвилин.

Зволожуюча маска з вівсом

  • 1 с. л. рідкого меду
  • 2 с. л. вівсянки

Всі складові маски змішати, нанести на обличчя і залишити на 15-20 хвилин.⠀Змити зі шкіри за допомогою косметичного спонжа, змоченого в теплій воді. Закріпити результат зволожуючою сироваткою.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунина розповіла все про сироватки для обличчя їх їх призначення.

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