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Шик, блиск: топ-5 стильних та креативних ювелірних акаунтів Instagram

Автор: Сергій Кулик

Ці ювелірні акаунти приваблюють або чудовими фотографіями, або незвичайним підходом до представлення ювелірних прикрас і особистого бренду.

Пописатися на них можна в мережі Instagram.

Культовий італійський бренд Vhernier виводить ювелірний дизайн на перший план, використовуючи мінімалістичний і органічний фон. У колекції присутні як чоловічі, так і жіночі вироби

Йозеф і Антон Хеммерле-мюнхенські ювеліри, засновники ювелірного дому Hemmerle (1893), відомі своєю унікальною колекцією. Ювелірні вироби тут виготовляються вручну і відрізняються інноваційними комбінаціями матеріалів. На сторінці в Instagram в основному представлені унікальні прикраси в єдиному екземплярі.

Маріса Хордерн-засновник і креативний директор бренду Missoma. Вона також є дизайнером ювелірних прикрас. Missoma зайняла 6-е місце серед найбільш швидкозростаючих малих і середніх підприємств у Великобританії в рейтингу Sunday Times Fast Track 2019. На сторінці в Instagram представлені напівкоштовні прикраси з культовим дизайном і доступною ціною.

Марія Таш-новатор і дизайнер з Нью-Йорка, яка заснувала однойменний бренд Maria Tash. Її Instagram-ідеальне місце для вишуканих прикрас і розкішного пірсингу.

Валерій Громов, засновник бренду бренду Valeriy Gromov Jewellery, український ювелір-самоучка з неординарною фантазією та креативними ідеями. Валерій заробив свій стартовий капітал грою в покер. Ідеї для своїх прикрас автор часто черпає з фантастичних телефільмів, ілюстрацій художників-фантастів або комп'ютерних ігор.

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