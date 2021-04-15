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Сильніше уколів краси: приголомшлива натуральна сироватка для обличчя

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 08:32
Сильніше уколів краси: приголомшлива натуральна сироватка для обличчя Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Ця сироватка - справжній концентрат краси, вона містить величезну кількість біологічно активних речовин, має омолоджувальну, зволожуючу, тонізуючу дію, очищує і заспокоює. При цьому її нескладно приготувати в домашніх умовах.

Рецепт ефективної сироватки з зеленим чаєм і насінням льону був опублікований в Instagram-акаунті "Народні рецепти краси".

Важлива роль у виконанні цих завдань залежить від складу сироватки. Вона не містить синтетичні компоненти — тільки натуральні речовини.

Такий натуральний засіб ефективно регенерує, відновлює, омолоджує шкірний покрив. Він уповільнює процеси старіння, після його використання обличчя виглядає свіжим, сяючим і помолоділим.

Застосування процедури – чудовий, незрівнянний спосіб догляду за шкірою, що дозволяє домогтися чарівних результатів.

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • Зелений чай 2 ч. л.
  • Насіння льону 2 ч. л.
  • Масляний вітамін Е 10 крапель.
  • 1,2 ч. л. улюбленого рослинного масла.
  • Тканинна маска (можна зробити самостійно з марлі або купити готову).


Зелений чай і насіння льону залити склянкою води, поставити на вогонь, довести до кипіння, прокип'ятити 3 хвилини, зняти з вогню, остудити до кімнатної температури, процідити через марлю.

У отриманий відвар додати олії, ретельно перемішати, готову сироватку перелити в чисту суху тару із щільно закритою кришкою.

Засобом просочити тканинну маску, покласти на обличчя, витримати 20-25 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений крем.

Сильніше уколів краси: приголомшлива натуральна сироватка для обличчя
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Результативність застосування сироватки помітна після першого використання. Обличчя відразу ж змінюється і сяє. Приголомшливих, чарівних результатів можна досягти після проведення повного курсу.

Застосування: 1 раз на день. Курс: 10 днів.

Термін зберігання сироватки - 3 дні в холодильнику.

Нагадаємо, косметолог розповіла, як допомогти зволожити зневоднену шкіру і позбутися відчуття сухості і стягнутості.

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