Соковиті кольори, декор, природність: головні тренди манікюру в 2021 році
Манікюр - одна з найпопулярніших б'юті-процедур. Тренди на колір і форму нігтів змінюються щороку, тож, перш ніж записатися до свого майстра, варто ознайомитися з модними тенденціями.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Катя Полякова.
Катя розповіла, на які тренди варто звернути увагу, щоб на ваші нігті милувалися всі: і ви, і коханий, і подруги, і навіть випадкові люди в супермаркеті.
"Як і у всьому, глобальним трендом в манікюрі залишається природність - прозоре лікувальне покриття або без лаку зовсім. А також мінімалістичні нігті - трохи тоненьких смужок, по крапельці стразів і блискіток", - розповіла Катя.
Які нігті зробити - вічне питання (фото: pixabay.com)
Але є і зворотна тенденція - це буйство фарб і декору! Соковиті кольори, які притягують увагу деталі, розповіла спеціаліст.
"Якщо б я не жаліла свої нігті, які вже рік "ношу" без покриття, то побігла б робити зелений", - розповіла стилістка.
Тренди манікюру 2021
- Дитячі малюнки. Милі, яскраві малюнки завжди піднімуть настрій і вам, і тим, хто поруч.
- Насичений зелений. Матча, лайм, фісташка - психологи навіть радять такі кольори для заспокоєння нервової системи. Тож цей тренд ще і корисний.
- Чорні деталі. Френч-маниюкр - тільки з каймою чорного, а не білого кольору. Як вам?
- Прозоре покриття. Багато які інфлюенсери ходять із прозорим лаком на нігтях - мінімалізм в дії!
- Металеві акценти. Блиск золота відмінно підкреслить літню засмагу.
- Декор з блискіток. Сваровські на нігтях - ще один тренд. Ну, або хоча б просто блискучі камені.
- Всі нігті різного кольору. Цей тренд тримається вже не перший сезон - яскраво і стильно!
Які нігті в тренді в 2021 році (фото: instagram.com/stylist.kate/)
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