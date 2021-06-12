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Сонце в радість: топ-5 секретних правил підбору засобів з SPF від косметолога

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Субота 12 червня 2021 09:57
Сонце в радість: топ-5 секретних правил підбору засобів з SPF від косметолога Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Літо в розпалі, тому необхідно згадати про оптимальний захист шкіри від ультрафіолетових променів, причому не тільки у відпустці, але і щодня. Які ж головні критерії підбору засобу з SPF?

Косметолог Ольга Петрунінаа на сторінці в Instagram перерахувала топ-5 головних правил SPF.

1.Якщо індекс УФ вище 2-х - SPF обов'язковий!

2.Оновлюйте крем з spf за потребою. Якщо сумарно ви проводите на відкритому сонці більше 2-х годин і при цьому індекс УФ вище 2-х - spf потрібно оновлювати кожні 2 години. Зробити це можна різними способами в залежності від того, де ви знаходитесь:

  • умити обличчя умивалкою, протерти тоніком, нанести крем (при необхідності під крем-сироватку)
  • сполоснути обличчя прісною водою і нанести новий шар крему (якщо немає можливості на пункт вище)
  • нанести зверху пудру з spf
  • освіжити обличчя сонцезахисним кремом

Сонце в радість: топ-5 секретних правил підбору засобів з SPF від косметолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Який ступінь захисту вибрати? Якщо ви вибираєте крем самостійно, то орієнтуйтеся на наступні критерії:

  • офісно-домашній, міський спосіб життя з нетривалим періодом перебування на вулиці - spf 20
  • вихідні на пляжі, дачі - spf 30
  • пляж, море - spf 30 і 50
  • SPF 30 захищає на 97%, SPF 50 - на 99%. Але будь-який з них потрібно оновлювати кожні 2-3 години.

4. Як наносити і змивати. Наносимо рівномірно, розподіляємо до повного вбирання. Змивати можна умивалкою.

Сонце в радість: топ-5 секретних правил підбору засобів з SPF від косметолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Крем з spf повинен вам підходити, як і решта косметики. Важливо враховувати:

  • стан і особливості вашої шкіри (для проблемної шкіри і сухої креми будуть різні)
  • спосіб життя і кількість часу, який ви проводите на вулиці.
  • SPF захист для офісно-домашнього способу життя - один, для прогулянок - інший, для пляжу - третый
  • регіон вашого проживання.
  • текстуру і завдання крему. Крем з Spf може бути як легка невагома емульсія, так і крем з тоном, який забезпечить вам макіяж і дозволить скоротити кількість шарів косметики.

Нагадаємо, що раніше трихолог Лариса Поономаренко пояснила, чи варто використовувати готельні засоби по догляду на відпочинку.

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