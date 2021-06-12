Сонце в радість: топ-5 секретних правил підбору засобів з SPF від косметолога

Літо в розпалі, тому необхідно згадати про оптимальний захист шкіри від ультрафіолетових променів, причому не тільки у відпустці, але і щодня. Які ж головні критерії підбору засобу з SPF?

1.Якщо індекс УФ вище 2-х - SPF обов'язковий!



2.Оновлюйте крем з spf за потребою. Якщо сумарно ви проводите на відкритому сонці більше 2-х годин і при цьому індекс УФ вище 2-х - spf потрібно оновлювати кожні 2 години. Зробити це можна різними способами в залежності від того, де ви знаходитесь:

умити обличчя умивалкою, протерти тоніком, нанести крем (при необхідності під крем-сироватку)

сполоснути обличчя прісною водою і нанести новий шар крему (якщо немає можливості на пункт вище)

нанести зверху пудру з spf

освіжити обличчя сонцезахисним кремом

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Який ступінь захисту вибрати? Якщо ви вибираєте крем самостійно, то орієнтуйтеся на наступні критерії:

офісно-домашній, міський спосіб життя з нетривалим періодом перебування на вулиці - spf 20

вихідні на пляжі, дачі - spf 30

пляж, море - spf 30 і 50

SPF 30 захищає на 97%, SPF 50 - на 99%. Але будь-який з них потрібно оновлювати кожні 2-3 години.

4. Як наносити і змивати. Наносимо рівномірно, розподіляємо до повного вбирання. Змивати можна умивалкою.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Крем з spf повинен вам підходити, як і решта косметики. Важливо враховувати: