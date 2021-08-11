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Вона досконала: Кендалл Дженнер в велосипедках і топі захопила спортивною фігурою

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Середа 11 серпня 2021 17:32
Вона досконала: Кендалл Дженнер в велосипедках і топі захопила спортивною фігурою Дівчина в черговий раз підкорила своєю красою (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер показала, в якому вигляді ходить на тренування. Додатковий заряд мотивації для численних фанатів забезпечений!

Фото дівчина виклала у своєму блозі Instagram.

Кендалл одягла небесно-блакитного відтінку костюм, який склали шорти-велосипедки і топ на тонких бретельках. Зверху 25-річна супермодель накинула кофту їм в тон.

Вона досконала: Кендалл Дженнер в велосипедках і топі захопила спортивною фігурою

Одна з сестер знаменитого сімейства, яка відома своєю любов'ю до жарких зйомок і провокаційних робіт, де можна похвалитися ідеальним тілом, цього разу була вельми скромною. Тим не менше, навіть без спокусливих поз фігура Кендалл виглядає абсолютно ідеальною.

Кендал Дженнер захопила мережу спортивною фігурою в крихітному купальнику

Вона досконала: Кендалл Дженнер в велосипедках і топі захопила спортивною фігурою

Кендалл - нескінченна мотивація для фанатів (фото: instagram.com/kendalljenner)

Шанувальники, як завжди, відзначили її спортивну форму і подякували за ідеї образів для тренувань.

Нагадаємо, нещодавно колега Кендалл - британська ікона стилю Роузі Хантінгтон-Уайтлі продемонструвала, як носити білу сорочку.

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Кендалл Дженнер
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