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Засоби з холодильника і багато косметики: топ-5 міфів про домашній догляд, які не працюють

Новость на русском → Четвер 11 березня 2021 13:38
Засоби з холодильника і багато косметики: топ-5 міфів про домашній догляд, які не працюють Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Маски з огірка і чайні пакетики замість патчів – про ці диво-засоби з кухні не чув тільки ледачий. Чи правда косметика з холодильника така корисна, як вважає багато хто, а домашній догляд - займає багато часу? Косметолог Ольга Петруніна зібрала міфи про домашній догляді, які давно пора розвіяти.

На сторінці в Instagram вона розвіяла топ-5 помилок.

Міф 1. Це довго і вимагає багато часу.

"Це ж скільки часу потрібно, щоб нанести всі засоби?" Експерт відповідає:

  • 3-5 хвилин вранці і 2-3 хвилини ввечері.
  • 15-20 хвилин 2 рази в тиждень, коли робимо маски і пілінги. І те, маску нанести - одна хвилина, а потім можна займатися своїми справами (краще лежачи).


Міф 2. Чим менше чіпаєш обличчя, тим краще!

Так нас вчила бабуся, яка жила зовсім в інший час, в іншій країні при іншій екології та рівні прогресу. Треба звернутися до здорового глузду і більше аналізувати, адекватно оцінювати все те, що ви робите в частині догляду за собою і своїм личком!

Засоби з холодильника і багато косметики: топ-5 міфів про домашній догляд, які не працюють

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Міф 3. Краще використовувати підручні засоби і натуральні продукти, ніж всяку незрозумілу хімію.

Овочеві, фруктові, ягідні маски, капустяні патчі, умивання талою водою, кавовий скраб для обличчя, спирт для припікання прищів і так далі.

Жоден грамотний косметолог ніколи не порадить вам в якості догляду жоден з цих засобів. Крім того, що ці методи не принесуть ніякого результату, вони ще здатні нашкодити. Продукти, призначені для їжі. На обличчя ж потрібно наносити контрольовані стабільні формули. Тому, повертаючись до п. 2: думайте і аналізуйте.

Міф 4. Чим більше - тим краще!

Насправді список необхідних доглядових засобів не такий вже й великий:
вмивалка, тонік, креми для обличчя і повік, сироватка, пілінг, маски, мицеллярка (якщо носите макіяж). Не потрібно робити маски занадто часто. 2-х разів на тиждень досить. Шкіру важливо не перевантажити. Залиште час для самостійної роботи шкіри.

Засоби з холодильника і багато косметики: топ-5 міфів про домашній догляд, які не працюють

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Міф 5. Якщо сидиш весь день вдома, то догляд за обличчям не потрібен.

Догляд - це, насамперед, гігієна. Якщо ви весь день вдома, чи чистите ви зуби? Чи миєте руки перед їжею? Приймаєте душ? З обличчям те ж саме. Ранкові та вечірні процедури - обов'язкові!

До речі, раніше Ольга Петруніна вже розвіяла ілюзії з приводу натуральної косметики.

Нагадаємо, що косметолог Яна Смірнова розповіла, як боротися зі старінням шкіри.

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