Терміново повторити: Кайлі Дженнер показала наймодніший манікюр зими 2021

Кайлі Дженнер обожнює робити незвичайний манікюр: дівчина регулярно змінює колір, форму та дизайн нігтів. А слідом за нею такі ж нігтики поспішають зробити і всі модниці планети. Не дивно: Дженнер записана до гуру б'юті-індустрії, які і задають тренди на багато сезонів вперед. Днями молода і успішна бізнесвумен, а також модель продемонструвала, які нігті будуть актуальними цієї зими. Отже, надихаємося і записуємося до свого майстра!



Манікюр від Кайлі і Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі цього разу вирушила в салон краси разом зі своєю сестрою Кендалл. А в своєму блозі продемонструвала обидва варіанти, показавши праву і ліву руки, свою і сестри. На одній красується анімалістичний принт "під зебру", який нанесений тільки на край нігтя. А на другій – абстрактний малюнок з червоно-помаранчевих смуг. Основа ж нігтя пофарбована в натуральний блідо-рожевий відтінок.

"Різні, але однакові", - уклала Кайлі, давши фоловерам досхочу захопитися таким мальовничим манікюром і написом зі змістом.

"Нігтьова мета", "Просто вау", "Я вже записалася до майстра", - тут же відгукнулися фанати. Вони, до речі, завжди чуйно реагируюю на б'юті-пости Дженнер, бажаючи виглядати не гірше своєї улюблениці.

Раніше Кайлі демонструвала й інші ідеї для манікюру.