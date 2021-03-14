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Страшно чи нормально? Косметолог розкрила всю правду про силікони в косметиці

Новость на русском → Неділя 14 березня 2021 13:38
Страшно чи нормально? Косметолог розкрила всю правду про силікони в косметиці Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Силікони – одні з найбільш демонізованих інгредієнтів в косметиці. Але насправді, це класні компоненти, запевняє косметолог Ольга Петруніна.

На сторінці в Instagram вона пояснила, чому не варто бояться силіконів у складі косметичних засобів.

Силікони – це велика група речовин, являє собою полімери (довгі молекули, що складаються з повторюваних ланок). Існує багато різних силіконів, і вони відрізняються один від одного.

Наприклад, є летючі силікони, які випаровуються з поверхні шкіри та волосся, їх додають для приємною текстурою і легкого розподілу засобу. Є класичний диметикон – водонерозчинний силікон, який використовується як носій для багатьох активних компонентів, він також є емолентов і захищає нашу шкіру від втрати вологи. Зараз з'являється багато сучасних типів силіконів, які розчиняються у воді, або мають у своєму складі інші полімери – це покращує властивості силіконів і розширює їхні можливості.

Страшно чи нормально? Косметолог розкрила всю правду про силікони в косметиці
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найголовніші переваги силіконів в тому, що вони:

  • Інертні, не викликають подразнення, і алергія на них дуже рідкісне явище.
  • Не забивають пори, так як їх молекули дуже великі і вони працюють на поверхні шкіри. Це підтверджено безліччю досліджень, всі твердження про токсичність силіконів і забиванні пір не мають під собою наукової основи.

Багато хто також звинувачує силікони в утворенні жахливої плівки, але насправді силікони – полуокклюзивні компоненти, вони проникні для кисню і водяної пари.

Страшно чи нормально? Косметолог розкрила всю правду про силікони в косметиці
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також часте звинувачення силіконів в тому, що вони марні на шкірі і просто "приховують справжній вигляд". Це теж невірне твердження. Є багато досліджень, які показують, що силікони ефективно поєднуються зі зволожуючими компонентами (наприклад, гліцерином), а також показують позитивні результати при використанні в засобах для людей з атопічним дерматитом. Диметикон також внесений в список лікарських компонентів, як захисний інгредієнт.

Так, силікони – це не головні активи, але такі базові компоненти дуже важливі. Вони не вступають в реакцію з іншими речовинами, що надають засобу приємну текстуру, захищають шкіру. Не варто їх боятися, оскільки об'єктивних причин для цього немає.

Нагадаємо, що раніше косметолог Яна Смирнова навчила боротися зі старінням шкіри.

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