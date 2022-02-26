ru ua
Сб, 26 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

TikTok-тренд: як виділити вилиці за допомогою консилера – туторіал

Новость на русском →
Субота 26 лютого 2022 11:09
TikTok-тренд: як виділити вилиці за допомогою консилера – туторіал Контурінг особи легко зробити за допомогою консилерів різних відтінків (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Красиві, чітко окреслені вилиці, як у топмоделей, але без ін'єкцій, виснажливих вправ для обличчя або трьох годин контурингу біля дзеркала замовляли?

Тепер кожна дівчина зможе легко надати своєму обличчю бажану форму. Простим трюком, як це зробити за допомогою макіяжу, поділилися мейкап-блогери в своїх TikTok.

TikTok-тренд: як виділити вилиці за допомогою консилера – туторіалЯк виділити вилиці (фото: instagram.com/hoskelsa)

Консилер – один з найбільш універсальних косметичних продуктів на ринку. Приховати втому очей? Без проблем. Замазати синці під очима? Легко! Прибрати точково вискочили недосконалості? Буде зроблено!

@ahlamworld IG: AhlamW.orld

Раніше ми писали, на кого підписатися в TikTok, щоб навчитися фарбуватися.

Читайте LITE в Google News
Красота
STYLER
"Ковідну тисячу" відтепер можна витратити на допомогу українській армії: інструкція
"Ковідну тисячу" відтепер можна витратити на допомогу українській армії: інструкція