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TikTok-тренд: як виділити вилиці за допомогою консилера – туторіал

Автор: Тетяна Турчанікова

Красиві, чітко окреслені вилиці, як у топмоделей, але без ін'єкцій, виснажливих вправ для обличчя або трьох годин контурингу біля дзеркала замовляли?

Тепер кожна дівчина зможе легко надати своєму обличчю бажану форму. Простим трюком, як це зробити за допомогою макіяжу, поділилися мейкап-блогери в своїх TikTok.

Як виділити вилиці (фото: instagram.com/hoskelsa)

Консилер – один з найбільш універсальних косметичних продуктів на ринку. Приховати втому очей? Без проблем. Замазати синці під очима? Легко! Прибрати точково вискочили недосконалості? Буде зроблено!

@ahlamworld IG: AhlamW.orld

Раніше ми писали, на кого підписатися в TikTok, щоб навчитися фарбуватися.

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