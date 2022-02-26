Красиві, чітко окреслені вилиці, як у топмоделей, але без ін'єкцій, виснажливих вправ для обличчя або трьох годин контурингу біля дзеркала замовляли?
Тепер кожна дівчина зможе легко надати своєму обличчю бажану форму. Простим трюком, як це зробити за допомогою макіяжу, поділилися мейкап-блогери в своїх TikTok.
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Раніше ми писали, на кого підписатися в TikTok, щоб навчитися фарбуватися.