TikTok всьому голова: блогерка розкрила миттєвий секрет привабливості

Блогерка розповіла, що для швидкого набуття привабливості не варто ставати в закриту позу і схрещувати руки.

Патриція (Patricia), так звати блогерку, опублікувала ролик, в якому розповіла, як миттєво досягти більш впевненого та привабливого зовнішнього вигляду. За словами спеціалістки, необхідно уникати закритих поз, зокрема, не схрещувати руки та ноги. Натомість вона порекомендувала прибрати долоні в кишені, демонструючи при цьому великі пальці.

Публікація блогерки стала вірусною і набрала понад сім мільйонів переглядів. Також Патриція публікує корисні поради. У своєму останньому ролику вона показала, що не варто різко зупинятися на вулиці, якщо ви захоплені тим, що відбувається у своєму смартфоні. Погодьтеся, це часом дуже дратує.