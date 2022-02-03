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TikTok всьому голова: блогерка розкрила миттєвий секрет привабливості

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Четвер 03 лютого 2022 11:58
TikTok всьому голова: блогерка розкрила миттєвий секрет привабливості Блогерша Патриція – експерт з мови тіла (фото: confidenceistheitfactor.com)
Автор: Сергій Кулик

Блогерка розповіла, що для швидкого набуття привабливості не варто ставати в закриту позу і схрещувати руки.

Експерт з мови тіла публікує на своїй сторінці в TikTok швидкі секрети привабливості та корисні поради.

Патриція (Patricia), так звати блогерку, опублікувала ролик, в якому розповіла, як миттєво досягти більш впевненого та привабливого зовнішнього вигляду. За словами спеціалістки, необхідно уникати закритих поз, зокрема, не схрещувати руки та ноги. Натомість вона порекомендувала прибрати долоні в кишені, демонструючи при цьому великі пальці.

@patricia.cnr Trick To Instantly Look More Attractive #bodylanguage #confidence #attractive #learnontiktok #presence Believe Me - Navos

Публікація блогерки стала вірусною і набрала понад сім мільйонів переглядів. Також Патриція публікує корисні поради. У своєму останньому ролику вона показала, що не варто різко зупинятися на вулиці, якщо ви захоплені тим, що відбувається у своєму смартфоні. Погодьтеся, це часом дуже дратує.

@patricia.cnr How often do you block the sidewalk to check your phone? #socialtips #etiquette #manners All For Us - from the HBO Original Series Euphoria - Labrinth & Zendaya

Раніше ми згадували про те, що київська блогерка з компанією в авто збили людину в прямому ефірі

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