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Тимошенко вперше прокоментувала зміну іміджу: просто змогла відпочити

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 13:48
Тимошенко вперше прокоментувала зміну іміджу: просто змогла відпочити Юлія Тимошенко (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Юлія Тимошенко нещодавно змусила багатьох обговорювати її зміну іміджу і зовнішнього вигляду. Дехто припустив, що народний депутат навіть вдавалася до послуг пластичного хірурга. Але це насправді не так.

Про це Тимошенко заявила журналістам програми "Викриття" на телеканалі KYIV.LIVE.

Як виглядає Тимошенко зараз

Наприкінці січня Юлія Володимирівна, повернувшись з відпустки, з'явилася у Верховній Раді у новому образі.

Так, крім нової зачіски стало помітно, що на обличчі нардепки зникли зморшки, підтягнулося підборіддя, покращився контур обличчя та навіть трохи збільшились губи.

Тимошенко вперше прокоментувала зміну іміджу: просто змогла відпочитиТимошенко вперше прокоментувала зміну іміджу: просто змогла відпочити

Юлія Тимошенко в 2021 році (фото: РБК-Україна)

У мережі спалахнув справжній ажіотаж стосовно того, чи робила нардепка пластичну операцію.

Що каже сама Тимошенко

Але до послуг жодних пластичних хірургів політик не зверталася.

"Я хочу заспокоїти усіх ваших глядачів, я просто змогла тридцять днів відпочити. Я довго не могла собі дозволити цей відпочинок, але на новорічні свята ми з родиною відпочили, і можливо це трохи вплинуло й на зовнішній вигляд. Але, як ви бачите, ефект закінчується, бо темп роботи надто високий", - запевнила Тимошенко журналістів.

Власне, відомий пластичний хірург Сергій Дербак також прокоментував зміну зовнішнього вигляду Тимошенко.

"Юлія Володимирівна каже, що добре відпочила, і це дійсно так. Коли ми дивимось на неї, ми бачимо, вона виглядає так, ніби повернулася із санаторію", - сказав лікар.

Тимошенко вперше прокоментувала зміну іміджу: просто змогла відпочити

Юлія Тимошенко в 2021 році (фото: РБК-Україна)

Раніше косметолог розкрила несподівану правду про натуральну косметику.

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