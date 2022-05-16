Тіна Кароль вражає японців розкішною патріотичною сукнею: яскраві фото і відео
Тіна Кароль продовжує серію благодійних концертів, під час яких збирає гроші на підтримку України та людей, долі яких зазнали руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю.
Нещодавно зірка виступила у Японії. Окрім того, що Тіна гарно заспівала, вона ще й вразила усіх своїм розкішним нарядом - патріотичною сукнею від українського дизайнера Lever Couture.
Тіна Кароль в Японії (фото: instagram.com/tina_karol)
"Хочу подякувати Японії та її народу, що так віддано підтримали та продовжують підтримувати Україну. Україна об'єднує весь світ, а так само Японію у боротьбі з ворогом, який вирішив, що не має існувати нація, мова, культура України", - написала Кароль у своєму Instagram.
Співачка нагадала, що "артист - це айдентика нації, а музика - це зброя в його руках".
"Кожен наш крок - це об’єднаний фронт: творчий, військовий, інформаційний, кіберфронт, - ми боремося за право бути господарем на своїй землі. Ми обов'язково переможемо та відновимо нашу країну, як колись це зробила Японія! Слава націям! Слава Україні!" - додала Кароль.
Раніше Тіна Кароль натякнула, що російський фанат Путіна Григорій Лепс до неї домагався.
Також дивіться, як ONUKA чуттєво привітала синочка з днем народження.