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Не те, чим здається: косметолог розкрила вражаючу правду про натуральну косметику

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П'ятниця 03 грудня 2021 12:39
Не те, чим здається: косметолог розкрила вражаючу правду про натуральну косметику Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Коли в магазині ви бачите зелений значок натуральної косметики, то це явно викликає довіру до її складу "без хімії". Виникає бажання купити?

Чи дійсно натуральна косметика більш корисна і безпечна, ніж засоби з хімічним складом? А може це просто ідеальний інструмент для продажів і такі засоби не краще звичайних баночок з компонентами промислового виробництва?

Косметолог Тетяна Моторіна на сторінці в Instagram допомогла розібратися в цьому питанні.

Ніяких чітких критеріїв терміна "натуральна косметика" на законодавчому рівні на даний момент не існує, тому це привабливе словосполучення може використовувати практично будь-який косметичний бренд, засоби якого містять хоча б один натуральний компонент.

Не те, чим здається: косметолог розкрила вражаючу правду про натуральну косметику
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так що нерідко позначка "натуральна косметика" - це всього лише успішний і безпрограшний маркетинговий хід.

Будь-яка косметика, яка стоїть на полицях в магазині, не може бути 100% натуральною за визначенням, інакше такі засоби могли б зберігатися тільки в холодильнику і лише кілька днів.

Звичайно, косметика промислового виробництва містить різні синтетичні емульгатори, загусники і консерванти.

Не те, чим здається: косметолог розкрила вражаючу правду про натуральну косметику
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Багато що з того, що ми звикли вважати хімією, отримано з природних компонентів.

Але тут виробники йдуть на хитрощі і пишуть в дужках назву натурального інгредієнта замість хімічного.

Наприклад, саліцилова кислота, яку часто додають в засоби для проблемної шкіри. Вперше її добули з кори верби, і тепер виробнику ніщо не заважає стверджувати, що його засіб для очищення і підсушування шкіри містить екстракт верби.

Не те, чим здається: косметолог розкрила вражаючу правду про натуральну косметику
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Та ж історія з лаурилсульфатом амонію. Виробник ненатуральної косметики напише хімічну назву, а виробник натурпродукту хитро вкаже: "отримано з олії кокоса".

Іноді досить зеленої упаковки або зображення дерева, листочка або крапельки, щоб ви прийняли абсолютно звичайний склад за натуральний.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна озвучила головні правила зимового догляду. Вона пояснила, на які нюанси варто звернути увагу в холодну пору року і врахувати їх в підборі сезонних засобів.

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