Топ-3 продукти для гладкої шкіри: домашня маска з помітним ефектом ліфтингу

З давніх часів жінки відбілювали шкіру, висвітлювали пігментні плями і вирівнювали колір обличчя за допомогою кефіру. Проста домашня маска на його основі допоможе підтягнути шкіру і заодно наситити її, а також боротися з в'яненням без салонних процедур. Рецепт складається з всього 3 інгредієнтів, які є майже в кожному будинку.

Рецепт маски і ранкових процедур для обличчя з використанням кефіру опублікований в Instagram-акаунті "Народні рецепти краси".

Кефір без яких-небудь добавок можна сміливо застосовувати дівчатам і жінкам – для ранкового протирання обличчя, шиї та зони декольте.

Для цього візьміть звичайний ватний диск, умочіть його в теплий свіжий кефір і протріть шкіру протягом 1-2 хвилини, потім змийте водою із застосуванням звичного засобу для вмивання (для сухої шкіри у кефір можна додавати улюблену рослинну олію).



Така ранкова процедура освіжить і очистить обличчя, підтягне його контур, усуне мішки під очима, додасть гарний колір і рум'янець.

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Лактобактерії кефіру дуже добре очищають шкіру від забруднень і пилу, нейтралізуючи дію шкідливих речовин та важких металів, які потрапляють на шкіру з повітря.⠀

Молочні бактерії кефіру відлущують омертвілі клітини, розчиняють сальні пробки, тим самим зменшуючи чорні точки.⠀

Амінокислоти кефіру перешкоджають в'яненню шкіри.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Маска на основі кефіру спрямована на очищення епідермісу, його зволоження та живлення, заспокоєння та боротьбу з нерівним тоном обличчя, в'яненням і старінням.



Приготування і застосування:

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1 ст. л. кефіру.

1 ст. л. картопляного крохмалю.

0,5 ч. л. оливкової олії.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Всі компоненти з'єднати, перемішати до однорідного стану, маску нанести на все обличчя, область навколо очей, шию, витримати 15 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений доглядовий засіб.



Застосування: 2 рази на тиждень. Курс: 10 процедур.

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Маску можна робити перед важливою подією, вона подарує шкірі приголомшливу гладкість, ідеально рівний тон відразу ж після застосування.