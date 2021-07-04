Топ-3 простих вправи для красивої спини

Вам подобається красива підтягнута спина? Звичайно, як і багатьом. І кожному шматочку нашого тіла потрібно приділяти увагу і тренуватися.

У своєму Instagram тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська розповіла про декілька легких вправ для спини, які можна робити вдома в будь-який час.

Вправи для міцної і красивої спини:

Відведення рук до сідниць

Це оптимальне і нескладна вправа на спину без інвентарю, яка опрацьовує найширші м'язи і благотворно позначається на зміцненні мускулатури плечей.



Як виконувати: Ляжте на живіт на гімнастичний килимок, після чого витягніть уздовж верхні і нижні кінцівки. По черзі починайте відводити руки до стегон, виконуючи маленькі затримки в піковій точці. Не поспішайте, намагаючись ретельно опрацьовувати спину і плечі. Чим ширше мах - тим більше навантаження.



Гіперекстензія лежачи на животі

Вправа сприяє корекції постави, випрямляє спину і розкриває грудний відділ хребта.



Як виконувати: Прийміть положення лежачи вниз животом на гімнастичному килимку, після чого зведіть долоні на потилиці, розправивши лікті в протилежні сторони. Тепер піднімайте корпус вгору, покладаючись виключно на силу поперекових м'язів. У верхній точці зробіть паузу, щоб відчути максимальну напругу.





Марина Боржемська розповіла, як зробити спину красивою і підтягнутою (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Супермен

Елемент тренування спини в домашніх умовах є одним з найефективніших, задіюючи м'язи, що розгинають хребет, сідниці, задню стегнову поверхню, стабілізатори і дельти.



Як виконувати: У положенні лежачи на животі, відірвіть голову від підлоги. Нижні і верхні кінцівки витягніть уздовж, після чого починайте одночасно піднімати їх на 10 см від підлоги, роблячи секундні затримки в піковій амплітуді. Після неї руки і ноги повертаються назад.