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Топ-5 корисних звичок для красивої шкіри

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Субота 08 січня 2022 08:27
Топ-5 корисних звичок для красивої шкіри Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Любите починати Новий рік з чистого аркуша? Тоді вам стане в нагоді короткий список корисних звичок, які необхідні для здорової шкіри. Все просто, але багато дівчат іноді про них забувають.

Косметолог Ольга Петруніна нагадала в Instagram, які нескладні дії допоможуть отримати свіжу і красиву шкіру обличчя.

Топ-5 звичок для красивої шкіри:

1. Пара умивалка + тонік - головна пара в догляді. Протирайте тоніком обличчя після кожного контакту з водою (умивання).

2. Крем для обличчя використовуйте щодня (навіть в ті дні, коли сидите вдома і коли шкіру не сушить).

3. Додайте в догляд сироватку! Ви відразу оціните результат.

Топ-5 корисних звичок для красивої шкіри
Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Носіть сонцезахисні окуляри навіть взимку, якщо на вулиці сонячно.

5. Пийте достатню кількість чистої води в день.

Топ-5 корисних звичок для красивої шкіриІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, раніше нутриціолог порадила, як справитися з сухістю шкіри взимку.

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