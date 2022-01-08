Топ-5 корисних звичок для красивої шкіри
Любите починати Новий рік з чистого аркуша? Тоді вам стане в нагоді короткий список корисних звичок, які необхідні для здорової шкіри. Все просто, але багато дівчат іноді про них забувають.
Косметолог Ольга Петруніна нагадала в Instagram, які нескладні дії допоможуть отримати свіжу і красиву шкіру обличчя.
Топ-5 звичок для красивої шкіри:
1. Пара умивалка + тонік - головна пара в догляді. Протирайте тоніком обличчя після кожного контакту з водою (умивання).
2. Крем для обличчя використовуйте щодня (навіть в ті дні, коли сидите вдома і коли шкіру не сушить).
3. Додайте в догляд сироватку! Ви відразу оціните результат.
Ілюстративне фото (pexels.com)
4. Носіть сонцезахисні окуляри навіть взимку, якщо на вулиці сонячно.
5. Пийте достатню кількість чистої води в день.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Нагадаємо, раніше нутриціолог порадила, як справитися з сухістю шкіри взимку.