Топ-5 корисних звичок для красивої шкіри

Любите починати Новий рік з чистого аркуша? Тоді вам стане в нагоді короткий список корисних звичок, які необхідні для здорової шкіри. Все просто, але багато дівчат іноді про них забувають.

Косметолог Ольга Петруніна нагадала в Instagram , які нескладні дії допоможуть отримати свіжу і красиву шкіру обличчя.

Топ-5 звичок для красивої шкіри:

1. Пара умивалка + тонік - головна пара в догляді. Протирайте тоніком обличчя після кожного контакту з водою (умивання).



2. Крем для обличчя використовуйте щодня (навіть в ті дні, коли сидите вдома і коли шкіру не сушить).



3. Додайте в догляд сироватку! Ви відразу оціните результат.



Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Носіть сонцезахисні окуляри навіть взимку, якщо на вулиці сонячно.



5. Пийте достатню кількість чистої води в день.

Ілюстративне фото (pexels.com)