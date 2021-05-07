Топ-5 правил харчування, які допоможуть зберегти шкіру обличчя чистою і сяючою

Шлях до сяючої шкіри починається з простого кроку - вивчити, що лежить на вашій тарілці. Адже ми є те, що їмо!

Звичайно, щоб шкіра засяяла, буде потрібен час. Ппопробуйте провести експеримент: Зробіть фотографію обличчя "до", почніть вести нотатки харчування відповідно до цих рекомендацій і через місяць зможете побачити поліпшення!

Топ-5 правил харчування для сяючої шкіри:

1. Пийте більше простої, чистої води! 1,5 - 2 літри води - ідеальна норма.



2. Їжте просту їжу! Якщо сумніваєтеся їсти щось або не їсти, прочитайте склад. Чим він коротший, тим краще для вашого обличчя.



3. Їжте овочі. Зелень - унікальне джерело вітамінів, корисної клітковини, необхідних ферментів і фітонцидів.



Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Полюбіть рибу. За кількістю мінералів, вітамінів і жирних полінасичених кислот рибі поступається навіть м'ясо птиці. Частіше влаштовуйте собі не рибний день, а рибний тиждень!



5. Відмовтеся від шкідливого негайно і назавжди! Макарони, білий рис, білий хліб, цукор і газовані води стимулюють вироблення інсуліну, через який підвищується рівень цукру. В результаті закупорюються пори і посилюється робота сальних залоз.



Ці 5 правил допоможуть привести в порядок шкіру вашого обличчя за місяць.