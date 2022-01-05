Топ-5 кроків від сухості шкіри взимку

"Мінус" за вікном в поєднанні з поривчастим вітром і мокрим снігом - вже серйозне випробування для шкіри. Додайте до цього різкі перепади температур, коли ми заходимо з вулиці в квартиру, пересушене опалювальними приладами повітря в приміщеннях - в результаті багато дівчат стикаються з проблемою сухості шкіри взимку.

Як же з нею впоратися, розповіла на своїй сторінці в Instagram нутриціолог Marie Welness.

Фактори, що впливають на якість шкіри:

⠀ Сухе повітря в приміщеннях

Недостатнє вживання води

Гіподинамія, що призводить до порушення мікроциркуляції крові і уповільнення обміну речовин

Неправильно складений раціон, де переважають прості вуглеводи

Анемія і гіпоацидність, в слідстві чого організм недоотримує білок

Дефіцити вітамінів і мінералів

Невірно підібрана декоративна або доглядова косметика Ілюстративне фото (pexels.com) Що робити, якщо ви виявили сухість шкіри: топ-5 порад 1. Обов'язково придбати зволожувач повітря.

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2. Розібратися з якістю роботи шлунково-кишкового тракту і кислотністю шлунка (тест бетаїном або содою - найлегший і доступний спосіб).

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3. Заповнити дефіцити мікроелементів: залізо, магній, йод, цинк. Вітаміни A, D, E.

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4. Додати в раціон достатню кількість білка і клітковини.

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5. Не забути зволожувати шкіру за допомогою правильно підібраної доглядової косметики. Ілюстративне фото (pexels.com)