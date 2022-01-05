Топ-5 кроків від сухості шкіри взимку
"Мінус" за вікном в поєднанні з поривчастим вітром і мокрим снігом - вже серйозне випробування для шкіри. Додайте до цього різкі перепади температур, коли ми заходимо з вулиці в квартиру, пересушене опалювальними приладами повітря в приміщеннях - в результаті багато дівчат стикаються з проблемою сухості шкіри взимку.
Як же з нею впоратися, розповіла на своїй сторінці в Instagram нутриціолог Marie Welness.
Фактори, що впливають на якість шкіри:
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- Сухе повітря в приміщеннях
- Недостатнє вживання води
- Гіподинамія, що призводить до порушення мікроциркуляції крові і уповільнення обміну речовин
- Неправильно складений раціон, де переважають прості вуглеводи
- Анемія і гіпоацидність, в слідстві чого організм недоотримує білок
- Дефіцити вітамінів і мінералів
- Невірно підібрана декоративна або доглядова косметика
Ілюстративне фото (pexels.com)
Що робити, якщо ви виявили сухість шкіри: топ-5 порад
1. Обов'язково придбати зволожувач повітря.
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2. Розібратися з якістю роботи шлунково-кишкового тракту і кислотністю шлунка (тест бетаїном або содою - найлегший і доступний спосіб).
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3. Заповнити дефіцити мікроелементів: залізо, магній, йод, цинк. Вітаміни A, D, E.
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4. Додати в раціон достатню кількість білка і клітковини.
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5. Не забути зволожувати шкіру за допомогою правильно підібраної доглядової косметики.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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