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Топ-5 кроків від сухості шкіри взимку

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Середа 05 січня 2022 14:32
Топ-5 кроків від сухості шкіри взимку Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

"Мінус" за вікном в поєднанні з поривчастим вітром і мокрим снігом - вже серйозне випробування для шкіри. Додайте до цього різкі перепади температур, коли ми заходимо з вулиці в квартиру, пересушене опалювальними приладами повітря в приміщеннях - в результаті багато дівчат стикаються з проблемою сухості шкіри взимку.

Як же з нею впоратися, розповіла на своїй сторінці в Instagram нутриціолог Marie Welness.

Фактори, що впливають на якість шкіри:

  • Сухе повітря в приміщеннях
  • Недостатнє вживання води
  • Гіподинамія, що призводить до порушення мікроциркуляції крові і уповільнення обміну речовин
  • Неправильно складений раціон, де переважають прості вуглеводи
  • Анемія і гіпоацидність, в слідстві чого організм недоотримує білок
  • Дефіцити вітамінів і мінералів
  • Невірно підібрана декоративна або доглядова косметика

Топ-5 кроків від сухості шкіри взимку

Ілюстративне фото (pexels.com)

Що робити, якщо ви виявили сухість шкіри: топ-5 порад

1. Обов'язково придбати зволожувач повітря.

2. Розібратися з якістю роботи шлунково-кишкового тракту і кислотністю шлунка (тест бетаїном або содою - найлегший і доступний спосіб).

3. Заповнити дефіцити мікроелементів: залізо, магній, йод, цинк. Вітаміни A, D, E.

4. Додати в раціон достатню кількість білка і клітковини.

5. Не забути зволожувати шкіру за допомогою правильно підібраної доглядової косметики.

Топ-5 кроків від сухості шкіри взимкуІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунина розповіла, як відновити шкіру після новорічних свят.

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