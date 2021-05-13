Топ-7 порад, які допоможуть більше рухатися протягом дня

Багато хто чув про денну норму в 10 тисяч кроків, проте буває складно находити їх кожен день - то багато сиділа за ноутом, то була в дорозі, погана погода... і багато інших факторів. Але є кілька порад, які допоможуть кожному з нас збільшити активність протягом дня.

Нутриціолог Ольга Усенко перерахувала їх на своїй сторінці в Instagram .

Як почати більше рухатися:

1. Запланована прогулянка на 30-60 хвилин щовечора або в обід.

2. Здійснюйте міні-прогулянки протягом дня. Розділіть свій день на три частини (ранок, день і вечір) і візьміть на себе зобов'язання здійснювати 10-15-хвилинну прогулянку в кожен з цих періодів.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Вибирайте більш далекі дороги до звичних місць.

4. Свідомо збільшуйте відстань до мети, якщо час дозволяє, припаркуйтеся подалі від потрібного місця і йдіть до нього пішки.

5. Якщо ви щось або когось чекаєте, не потрібно при цьому сидіти, завжди можна встати і час очікування повісті в ходьбі.

6. Забудьте про ліфт, завжди ходите пішки і скрізь піднімайтеся і спускайтеся пішки.

Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Для любителів базікати по телефону, ніколи не сидіть на місці, говориш по телефону? Говори і ходи.