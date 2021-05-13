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Топ-7 порад, які допоможуть більше рухатися протягом дня

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Четвер 13 травня 2021 08:32
Топ-7 порад, які допоможуть більше рухатися протягом дня Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Багато хто чув про денну норму в 10 тисяч кроків, проте буває складно находити їх кожен день - то багато сиділа за ноутом, то була в дорозі, погана погода... і багато інших факторів. Але є кілька порад, які допоможуть кожному з нас збільшити активність протягом дня.

Нутриціолог Ольга Усенко перерахувала їх на своїй сторінці в Instagram.

Як почати більше рухатися:

1. Запланована прогулянка на 30-60 хвилин щовечора або в обід.

2. Здійснюйте міні-прогулянки протягом дня. Розділіть свій день на три частини (ранок, день і вечір) і візьміть на себе зобов'язання здійснювати 10-15-хвилинну прогулянку в кожен з цих періодів.

Топ-7 порад, які допоможуть більше рухатися протягом дня

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Вибирайте більш далекі дороги до звичних місць.

4. Свідомо збільшуйте відстань до мети, якщо час дозволяє, припаркуйтеся подалі від потрібного місця і йдіть до нього пішки.

5. Якщо ви щось або когось чекаєте, не потрібно при цьому сидіти, завжди можна встати і час очікування повісті в ходьбі.

6. Забудьте про ліфт, завжди ходите пішки і скрізь піднімайтеся і спускайтеся пішки.

Топ-7 порад, які допоможуть більше рухатися протягом дня

Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Для любителів базікати по телефону, ніколи не сидіть на місці, говориш по телефону? Говори і ходи.

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