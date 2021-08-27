Трихолог розкрила правду про популярну домашню маску для волосся і дала правильний рецепт

Маска з желатину - хто ж не чув про неї? Одні захоплюються, інші - категорично проти. Давайте розбирати, чим хороша ця маска, а кому від неї слід відмовитися.

У цьому допоможе трихолог Лариса Пономаренко, яка на сторінці в Instagram поділилася рецептом желатинової маски для волосся і розкрила правду про цей "чудо-засіб".

Желатин - частково гідролізований білок колаген, отриманий в результаті переробки сполучної тканини тварин.

Ключове слово - білок. Адже саме білок є основною складовою нашого волосся. І саме ним можна заповнити порожнечі і тріщини, які утворилися на волосі в результаті фарбувань і інших маніпуляцій.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Є в цій масці і мінуси. По-перше, желатин, обволікаючи волосся, створює невидиму, але досить важку, оболонку. Тому маска не рекомендується для тонкого і слабкого волосся. По-друге, при реактивному випаданні така маска може посилити випадіння волосся. І, по-третє, маска з желатину, при частому застосуванні, може накопичуватися на волоссі, обтяжуючи його і роблячи волосся тьмяним на вигляд.

Тому, якщо ви любите ці маски, то між ними потрібно робити перерви, даючи масці час вимитися, або мити волосся за допомогою шампуню для глибокого очищення волосся.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А ось і правильний рецепт:

1 ст. л. желатину

3 ст. л. гарячої води.

Коли желатин повністю розчиниться, додати 1 ст.л. будь-якої маски або бальзаму для волосся.

Нанести на чисте вимите вологе волосся, загорнути поліетиленовою шапочкою і рушником. Через годину прополоскати теплою водою.