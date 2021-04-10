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Прибираємо жирний блиск: косметолог поділилася дієвими порадами

Новость на русском → Субота 10 квітня 2021 08:38
Прибираємо жирний блиск: косметолог поділилася дієвими порадами Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

З настанням тепла жирний блиск на шкірі у багатьох посилюється, і це абсолютно нормально. Достатньо всього лише скорегувати/змінити догляд, як проблема зменшиться. Як це зробити, розповіла косметолог Ольга Петруніна.

На сторінці в Instagram вона уточнила, що позбутися блиску на шкірі раз і назавжди, так, щоб його ніколи не було, неможливо.

Жирний блиск - це наслідок природної роботи сальних залоз, а шкірне сало необхідно нам. Але ми можемо значно знизити зайвий блиск. Для цього потрібно вирівняти роботу сальних залоз.

Як це зробити:

Скоротити кількість вмивань.

Чим частіше ви вмиваєтеся (кілька разів на день), тим більше сальні залози почнуть функціонувати, захищаючи шкіру. Що робити? Вмиватися з умивалкою не частіше 2-3 разів на день, якщо потрібно частіше - інші вмивання просто водою. Якщо блиск турбує протягом дня, промокніть шкіру матуючою або звичайною серветкою (не частіше 1-3 разів).

Припинити вмиватися до скрипу.

Найчастіша психологічна помилка. Коли шкіра жирна, нам хочеться умити обличчя з рясною піною, до скрипу. Очистити шкіру так, щоб скрипіла, як чиста тарілочка. Логіка така: "блиск, прищі - це бруд, потрібно добре відмити". Не можна!

Прибираємо жирний блиск: косметолог поділилася дієвими порадами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вмивалка повинна бути з м'якими ПАР, в основному такі кзасоби не піняться зовсім або дають легке размилення. До цієї текстурі потрібно звикнути і ви побачите як шкіра скаже вам спасибі. Ворог - SLS і SLES на перших позиціях у складі засобів для щоденного вмивання.

Протирання обличчя спиртом, хлоргексидином, перекисом водню – не вихід! Це все збиває PH баланс шкіри і провокує висипання і зневоднення. Класика. Не пошкодуйте грошей на хороший тонік. Правильно підібраний тонік, він же лосьйон, даеет 70% успіху в догляді.

Щоденний крем повинен бути легким, він повинен не тільки матувати, але і зволожувати! ДЕННИЙ крем ПОТРІБЕН, нічний - НІ. Денний крем захистить шкіру і відрегулює роботу сальних залоз! А от вночі жирна шкіра сама себе живить. При цьому вдень жирній шкірі обов'язково потрібно ПРАВИЛЬНЕ зволоження.

Прибираємо жирний блиск: косметолог поділилася дієвими порадами

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна розповыла, як захистити шкіру від згубного впливу мегаполісу.

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