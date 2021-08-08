Як прибрати постакне в домашніх умовах: косметолог поділилася перевіреним рецептом

Постакне - неприємні наслідки і візуальне нагадування про вугрові висипання, що вказують на глибину ураження шкіри. Але є приємна новина - їх можна прибрати і зменшити видимість.

15 таблеток "Аскорутина"

5 ч. ложок вівсянки

5 ч. ложок житнього борошна (якщо немає, замінити вівсяним)

5 ч. ложок глини

Всі інгредієнти перемолоти в блендері, розбавити отриманий порошок водою порційно, нанести як маску і залишити на 3 хвилини. Ефект можна оцінити вже через два тижні.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також експерт розповіла про зв'язок психосоматики і проблем зі шкірою. Догляд в порядку, лікарі хвороб не знайшли, а проблеми зі шкірою є. Що робити? Думати!

Нервова система і шкіра формуються з однієї і тієї ж тканини. Між ними прямий зв'язок. Думки впливають на весь організм, але шкіра найбільш вразлива. Це межа між зовнішнім і внутрішнім. І якщо між ними дисбаланс, все відбивається на обличчі. Ось пару прикладів нелюбові до себе, що прямо впливають на стан шкіри:

Твоя справа тобі не дуже подобається і не надихає. Або ще гірше, робота набридла.

Ти на собі економиш.

Ти не відчуваєш себе привабливою. У підлітків вугри з'являються через гормони. Але у гормональних збоїв теж є причина! Адже не всіх обсипає. Тіло змінюється, потрібно заново полюбити себе і розібратися зі своєю сексуальністю.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ти дівчина, і у тебе немає творчого хобі.

Тобі здається, що ти народилася не в тій країні, не в той час, не в тій родині. Що ти можеш більше. І ти незадоволена собою.

Ти себе соромишся. Вважаєш негарною і без талантів. А навколо багато людей, куди краще ніж ти.

Для тебе важливо, що подумають інші. Наприклад, що вони скажуть про твою сукню.

Ти щось зробила, а потім тебе мучить почуття провини. А раптом неправильно, а раптом образила когось.

Тобі все набридло і хочеться відпочити. Часто обсипає через стрес. Після іспитів, або на новій роботі, або коли переїжджаєш в інше місто, або після сильної сварки.

Косметолог запропонувала простий і нехитрий тест. Потрібно описати свою шкіру. Наприклад, молода і красива, тьмяна і проблемна, ніжна і тонка, втомлена, без тонусу, чутлива і проблемна. Спробуйте. Швидше за все, так ви характеризуєте і всю себе. Якщо опис не дуже, то пора міняти ставлення.