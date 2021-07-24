Як доглядати за дитячим волоссям: трихолог розкрила секрети для дбайливих мам

Багато мам миють волосся дітям своїми ж шампунями - ну волосся воно ж і є волосся, яка різниця, чи мити? А різниця є!

Трихолог Лариса Пономаренко на сторінці в Instagram розповіла про тонкощі догляду за дитячим волоссям.

Шкіра голови дитини має зовсім інший водно-ліпідний баланс - в ній більше води. Сальні залози виробляють зовсім невелику кількість шкірного жиру, тому миття волосся відбувається, як правило, один раз в тиждень.

Оскільки шкіра голови дитини не буває жирної і цей жир не накопичується на поверхні шкіри голови, то досить м'якого шампуню без вмісту того ж лаурилсульфату натрію.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У період статевого дозрівання, на тлі зміни гормонального фону, сальні залози починають активно працювати і виробляти шкірний жир. Може з'явитися зайва жирність шкіри голови і лупа. Саме в цей час потрібно міняти догляд за волоссям.

Шампунь

Шампунь для підлітка повинен бути м'яким, для нормального волосся. Потреби в глибокому очищенні немає, але якщо з'явилася лупа, то можна використовувати пілінг для чутливої шкіри.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Бальзам і кондиціонер.

Якщо волосся довге з сухими кінчиками, то потрібно ввести в догляд бальзам або кондиціонер. Деякі мами вважають, що в 10 років рано ще використовувати бальзами. Не рано, якщо волосся плутається. Виникають труднощі в розчісуванні, а потім і ламкість волосся.

У період статевого дозрівання відбувається зміна волосся, з дитячого на термінальний, тому може спостерігатися посилення випадіння волосся. Не панікуємо! Це нормальний процес. Що б виключити будь-яку патологію зверніться до трихолога.