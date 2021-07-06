ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як доглядати за волоссям влітку: докладна інструкція від перукаря

Новость на русском →
Вівторок 06 липня 2021 08:37
Як доглядати за волоссям влітку: докладна інструкція від перукаря Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Сонце і солона вода - дуже сушить волосся. Тому влітку йому потрібен особливий захист і догляд:

Перукар-блогер розповіла в Instagram, як же правильно доглядати за волоссям, щоб зберегти йогоздоровим і красивим.

Правила літнього догляду за волоссям:

1. Головний убір - найкращий захист твого волосся

2. Не обов'язково використовувати якусь літню серію догляду. Все залишається колишнім: догляд підбирається виключно під тип волосся і шкіри голови.

Для захисту - підійде твій термозахист! Полімери в складі - з цим цілком впораються. Ніякий догляд не захищає на 100%, а лише знижує шкоду. Найважливіше для літа - це незмивний догляд. Це захист волосся і кольору!

3. В ідеалі під час купання в солоній воді потрібно нанести на довжину, наприклад, бальзам або маску або незмивашку - знову-таки для захисту від сухості.

Як доглядати за волоссям влітку: докладна інструкція від перукаря
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

4. Шкіра голови жирниться ще більше, тому будь ласка, використовуй пілінг для додаткового очищення. І добре промиваючий шампунь + можна додати сухий шампунь для обсягу і усунення жирності.

5. Зволожуй довжину ще більше! Обов'язково схеми глибокого догляду (маска + шапочка + фен на 20 хвилин).

Як доглядати за волоссям влітку: докладна інструкція від перукаряІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунина розповіла, як допомогти шкірі "пережити" спеку.

Читайте LITE в Google News
волосы красота
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Грози і зливи йдуть з України, а спека до 34 градусів повертається: прогноз погоди на тиждень
Грози і зливи йдуть з України, а спека до 34 градусів повертається: прогноз погоди на тиждень