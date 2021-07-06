Як доглядати за волоссям влітку: докладна інструкція від перукаря

Сонце і солона вода - дуже сушить волосся. Тому влітку йому потрібен особливий захист і догляд:

Перукар-блогер розповіла в Instagram , як же правильно доглядати за волоссям, щоб зберегти йогоздоровим і красивим.

Правила літнього догляду за волоссям:

1. Головний убір - найкращий захист твого волосся

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2. Не обов'язково використовувати якусь літню серію догляду. Все залишається колишнім: догляд підбирається виключно під тип волосся і шкіри голови.

Для захисту - підійде твій термозахист! Полімери в складі - з цим цілком впораються. Ніякий догляд не захищає на 100%, а лише знижує шкоду. Найважливіше для літа - це незмивний догляд. Це захист волосся і кольору!

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3. В ідеалі під час купання в солоній воді потрібно нанести на довжину, наприклад, бальзам або маску або незмивашку - знову-таки для захисту від сухості.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

4. Шкіра голови жирниться ще більше, тому будь ласка, використовуй пілінг для додаткового очищення. І добре промиваючий шампунь + можна додати сухий шампунь для обсягу і усунення жирності.

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5. Зволожуй довжину ще більше! Обов'язково схеми глибокого догляду (маска + шапочка + фен на 20 хвилин).

Ілюстративне фото (pexels.com)